Empedrado terminó como el mejor de la etapa de grupos

Con puntaje ideal, Empedrado cerró su participación en la fase de grupos y se aseguró ventaja de localia en todas las series eliminatorias que dispute durante el Provincial de Clubes 2026.

Empedrado, que ya estaba clasificado para los octavos de final, se trasladó este sábado hasta Ituzaingó donde venció a El Decano 2 a 1 para llegar a los 18 puntos en seis presentaciones en la Zona 2.

El equipo que conduce técnicamente Pablo Suárez se impuso en el estadio Municipal de Ituzaingó con las conquistas de Gonzalo González y Guillermo Barreto, mientras que el descuento llegó con un gol en contra.

En la capital correntina, por el mismo grupo, Sportivo goleó a Unión de Ituzaingó 4 a 0. Los goles del conjunto local llegaron por intermedio de Gonzalo Rodríguez (2), Bruno Flores y Marcos Gómez.

Sportivo llegó a esta fecha con la clasificación asegurada y finalizó segundo la Zona 2 con 12 puntos.

Unión, que se despidió del certamen sin triunfos y con un solo punto, llegó a la capital provincial con 11 jugadores.

Las posiciones en la Zona 2 quedaron así: Empedrado 18 puntos, Sportivo 12, El Decano 4 y Unión 1.

Juega Lipton

El segundo clasificado en la Zona 1 se definirá este domingo. Lipton, con el primer puesto del grupo asegurado y con una plaza en octavos de final, visitará a Centro Estrada de Bella Vista. El cotejo dará inicio a las 16,30 y contará con el arbitraje de Francisco Vargas.

Mientras que en el mismo horario, con Gabriel Obregón como árbitro, Defensores de San Roque recibirá a Hogar Hermanos de Bella Vista.

Disputadas cinco fechas, la Zona 2 es liderada por Lipton con 23 puntos. Después de ubica Hogar Hermanos con 7 y luego están Defensores y Centro Estrada con 4 unidades cada uno.

Durante la joranda de domingo se disputarán otros diez encuentros en diferentes puntos del territorio provincial. Con los 16 equipos clasificados, la última fecha concluirá este domingo, se armará una tabla para definir exclusivamente las localias dado que los cruces se armarán por cercanía geográfica.