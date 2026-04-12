Krujoski quedó a un paso del podio en Concordia

El piloto correntino Humberto Krujoski sumó un sexto y un cuarto lugar en las finales disputadas este domingo en el autódromo de Concordia, Entre Ríos, en el marco de la tercera fecha del campeonato 2026 del Turismo Carretera 2000.

En la primera final de la jornada, Krujoski (Renault Fluence) largó desde el séptimo cajón. En los primeros giros soportó la embestida de Bernardo Llaver que logró superarlo al promediar la carreta. Sin embargo, el correntino se vio beneficiado por el abandono de Mario Valle y el despiste de Juan Manuel Doce que le impidió completar los giros previstos para concluir en el sexto lugar.

Andrés Jakos se quedó con el primer puesto. Largó segundo y superó a Valle para adueñarse de la primera ubicación. El gran protagonista de la carrera fue "Josito" Di Palma que aprovechó la lucha delante suyo para, en una misma maniobra, pasar del cuarto al segundo lugar. El tercer lugar del podio fue para Facundo Ardusso.

La segunda final, que terminó por tiempo, mostró a un Krujoski arrollador para establecer el récord de vuelta y pasar del sexto al cuarto lugar. En su lucha por escalar ubicaciones superó a Concina y a Jakos.

"Josito" Di Palma se quedó con la segunda final de Turismo Carretera 2000 en Concordia, Entre Ríos. Superó en la largada a quien ganó la primera carrera Andrés Jakos (Honda Civic), con una gran maniobra en la que estuvieron varios metros a la par y donde prevaleció el arrecifeño, que se escapo de manera definitiva.

Bernardo Llaver (Honda Civic) finalizó segundo, y se mostró contundente a lo largo de todo el fin de semana, sumando muchos puntos para el campeonato. Aprovechó el retraso de Jakos y dominó la posición ante Facundo Ardusso (Renault Fluence), "poleman" y de gran funcionamiento, que largó desde atrás por la penalización reglamentaria.

La cuarta fecha de la categoría será el 9 y 10 de mayo en Termas de Río Hondo, junto al Turismo Carretera.



