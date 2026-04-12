Espínola Serial llegó hasta los cuartos de final en el Dominican Open

La selección Argentina de taekwondo se lució en el Dominican Open, cosechando un total de 3 medallas: 1 de plata y 2 de bronce, mientras que el correntino Ignacio Espínola Serial quedó eliminado en los cuartos de final.

El certamen dominicano se trató de un torneo de Nivel G1 que se desarrolló en el Pabellón de Taekwondo del Centro Olímpico “Juan Pablo Duarte” de Santo Domingo, y reunió a más de 850 competidores de distintos países.

Espínola Serial tuvo una excelente pelea contra el competidor cubano Justin Soria para avanzar de ronda. En su siguiente pelea, por los cuartos de final, contra el mexicano Zaid Pérez, el correntino cayó en un ajustado tercer round.

El joven correntino de 18 años, integrante del Crismanich Team, mostró buenas condiciones técnicas y un constante crecimiento dentro de los mayores.

La medalla de plata llegó con la actuación de Victoria Rivas. L ganó 2-0 a Franaydum Zambrana, también superó a la brasilera, Mikaela Oliveira por un 2-0 y perdió la final contra Ava Soon Lee, la representante de Haiti en un ajustado 2-0.

Mientras que Brenda Ruiz Díaz y Santino Policelli subieron a tercer lugar del podio en sus respectivas categorías.

El equipo argentino sumó experiencia para el Panamericano Absoluto en Rio de Janeiro, Brasil, que se disputará el 7 al 10 de mayo.