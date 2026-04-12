Alarma en la selección Argentina por los lesionados

El arquero Emiliano “Dibu” Martínez tuvo que ser reemplazado antes del duelo ante Nottingham Forest por la Premier League debido a una lesión en el calentamiento y preocupa al entrenador Lionel Scaloni.

Según se pudo observar en la transmisión oficial, el arquero argentino hizo algunos gestos de dolor al patear la pelota por lo que se detuvo y fue a consultar con su cuerpo técnico: “Dibu" no pudo continuar y no fue ni al banco.

La situación genera preocupación a poco más de dos meses del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, ya que el “Dibu” es una pieza clave en el esquema de Lionel Scaloni.

A la espera de los estudios médicos, el alcance de la lesión y los tiempos de recuperación aún son inciertos.

Por su parte, el defensor argentino Cristian “Cuti” Romero no pudo continuar el partido en la derrota del Tottenham por 1 a 0 ante Sunderland por un fuerte choque que lo dejó tendido en el césped.

El argentino fue a disputar una pelota en el área rival y, tras un empujón del Brian Brobbey y un posterior choque con el arquero Antonín Kinský, no pudo levantarse y se retiró llorando ayudado por los médicos.

El defensor argentino logró incorporarse por sus propios medios pero al intentar continuar evidenció una molestia en la pierna derecha que le impidió seguir. Sin siquiera poder salir por sus propios medios, pidió el cambio y abandonó el campo visiblemente afectado para que Kevin Danso ingresara en su lugar.

La escena generó fuerte preocupación en la selección Argentina, no solo por la posible gravedad del golpe, que habría sido en la zona de la rodilla, sino también por el momento del calendario: faltan pocos días para la presentación de la lista definitiva de cara a la próxima cita mundialista.

El panorama se complejiza aún más para el seleccionado nacional por la situación de Lautaro Martínez, quien sufrió una recaída en el Inter de Milán-

El delantero, que venía de marcar dos goles ante la Roma tras superar un desgarro, volvió a resentirse de la misma molestia y tendría un plazo estimado de recuperación de al menos 15 días.