Triunfo y clasificación para San Martín

Cuando le restan disputar dos partidos para cerrar la Fase Regular, San Martín se clasificó para disputar los playoffs de la Liga Nacional de Básquetbol 2025/26. En la noche del domingo, el equipo dirigido por Gabriel Revidatti venció como local a Ciclista Olímpico de La Banda 78 a 67 y se aseguró un lugar en la Reclasificación.

En un partido de discreto nivel técnico pero cargado de emoción por ser un duelo directo por la clasificación, San Martín impuso condiciones a partir de su defensa y la destacada labor en ataque de Víctor Fernández que terminó con 21 puntos. También se destacaron Salvador Giletto con 15 y el brasileño Daniel Moreira con 14.

Para Olímpico, que llegó a Corrientes con un plantel diezmado por lesiones, fue el final de la temporada. Su principal figura y goleador del partido disputado en el Fortín Rojinegro fue Dennis Mc Kinney con 26 tantos.

La efectividad de Mc Kinney (4 triples en el inicio) marcó la tendencia en el primer cuarto, pero San Martín respondió con Fernández y Lautaro Berra para quedar 3 puntos abajo (16-19).

Desde el segundo cuarto, la defensa correntina se hizo más fuerte y así el local pasó a controlar el partido. En el ataque, faltó fluidez pero con los jugadores llegados desde la banca pudo encontrar más gol para pasar a ganar 35 a 30.

El tercer segmento estuvo cargado de imprecisiones, faltas en ataques y pérdidas. La visita creció en su goleo con José Montero, Franco Vieta y Mc Kinney para ganar el parcial 18 a 15 y quedar abajo en el tanteador por 2 (50-48).

El quiebre del partido recién llegó al promediar el último cuarto. El tridente liderado por Fernández y bien acompañado por Giletto y Moreira (entre los tres anotaron 27 de los 28 puntos del equipo) fueron determinantes para la victoria de San Martín que le permitió asegurarse un lugar entre los doce mejores de la temporada.

Ahora San Martín (16-18), que está 12º cerrará la Fase Regular como visitante. El viernes 17 visitará a Platense y el domingo 19 hará lo propio con Unión de Santa Fe. Para escalar al undécimo puesto, debe ganar sus dos juegos y esperar que Peñarol pierda los tres que le restan: La Unión y Oberá como visitante y Ferro como local.