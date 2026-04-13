La correntina Melissa Molina se impuso en la última etapa del Circuito Argentino

La temporada del Circuito Argentino de Vóley Playa concluyó este fin de semana en la ciudad de Corrientes con un festejo local. En la rama femenina, la correntina Melissa Molina logró el título en dupla con Cristhy Jaramillo (Capital Federal).

La playa Arazaty de la capital correntina fue el escenario para la etapa 12, última del circuito nacional que reunió a las mejores duplas del país.

“Araza Beach Corrientes” tuvo una etapa clasificatoria y después, las 8 mejores parejas, tanto en varones como en mujeres, ingresaron al cuadro en la lucha por el título.

La correntina Molina y la porteña Jaramillo cerraron de gran manera el Circuito Argentino y se llevaron el título femenino al derrotar en la final a Cecilia Melgarejo y Ainoa Amoroso Durán por 2-0 con sets de 21-14 y 21-18.

Para Molina - Jaramillo, que durante toda la temporada jugaron juntas, fue una especie de revancha dado que en la etapa 11, disputada en Posadas, perdieron la final contra Núñez/Ovelar Galeano.

Además, Molina y Jaramillo fueron campeonas en la etapa Río Cuarto, Córdoba, y lograron el sub campeonato en las etapas Villa María y San Andrés de Giles. En tanto quedaron cuartas en Rosario.

El podio femenino en Corrientes se completó con Carla De Brito y Guadalupe Salvatori.

Entre los varones, el primer puesto fue para la dupla conformada por Axel y Gabriel Drimal que en la final vencieron a Leonardo Medina y Alejandro Nicolás Guerrero por 23-21, 13-21 y 18-16 en el tie break. El tercer lugar quedó para Alan Sujoluzky y Lautaro Cañete.

El certamen organizado por la Federación del Voleibol Argentino (FeVA) se encuadró entre las actividades por el mes aniversario de la ciudad de Corrientes que lleva adelante el municipio local.