Confirmaron las fechas para los juegos de Comunicaciones y Barrio Parque

La serie de octavos de final de la Liga Argentina de Básquetbol entre Comunicaciones de Mercedes y Barrio Parque dará inicio este miércoles 15 en Córdoba.

La Asociación de Clubes (AdC) dio a conocer las fechas para la nueva instancia de playoffs, siempre al mejor de cinco partidos.

En la Conferencia Norte el miércoles 15 y el viernes 17, Barrio Parque recibirá a Comunicaciones. Los dos partidos darán inicio a las 21.

La llave se trasladará a Mercedes los días lunes 20 y miércoles 22, mientras que el quinto juego está programado para el 25 de abril, nuevamente en la capital cordobesa. Los últimos dos juegos, solamente en caso de ser necesarios.

Barrio Parque quedó tercero en la Fase Regular y por eso tendrá ventaja deportiva. Así jugará los dos primeros partidos y un eventual quinto cotejo en el Teatro del Parque.

Comunicaciones, quinto en la Fase Regular de la Conferencia Norte, llega a esta instancia después de eliminar en la Reclasificación e Bochas de Colonia Caroya 3 a 0.

Durante la etapa clasificatoria, Comunicaciones y Barrio Parque mantuvieron sus localias cuando les tocó enfrentarse.

Las otras llaves de octavos de final en la Conferencia Norte serán protagonizadas por Sportivo Suardi - Santa Paula de Gálvez, Amancay de La Rioja - Villa San Martín y San Isidro de San Francisco - Salta Basket.

