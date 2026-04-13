Lautaro Midón clasificó para disputar la qualy de Roland Garros

El tenistas correntino Lautaro Midón clasificó para disputar la qualy del Roland Garros, el tradicional torneo parisino que se juega sobre polvo de ladrillo.

El ránking que dio a conocer este lunes la ATP se utilizará para determinar los jugadores que estarán en la clasificación de Roland Garros 2026 desde el 18 de mayo. El cuadro de la qualy la integran 128 jugadores.

Midón (22 años) aparece en el puesto 216º y se aseguró un lugar para estar en la clasificación del segundo Grand Slam del año, el principal torneo que se disputa sobre polvo de ladrillo.

Con la clasificación asegurada, Midón cambió su agenda de torneos. Se bajó el Challenger en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para realizar una mini pretemporada y volverá a la competencia en Europa, seguramente en un challenger previo a la qualy de Roland Garros.

Para Midón será su primer experiencia en Roland Garros como profesiona. El correntino participó del certamen en la capital francesa en el 2022 como juvenil. Con 18 años fue parte del Roland Garros Junior donde perdió en primer ronda.

Los otros argentinos que, por ránking, ingresaron a la clasificación de Roland Garros 2026 son Alex Barrena (168º), Facundo Díaz Acosta (178º), Federico Gómez (185º), Juan Pablo Ficovich(190º) y Genaro Olivieri (198º).

Al cuadro principal ingresaron directamente Fran Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Mariano Navone, Román Burruchaga, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante, Marco Trungelliti y Francisco Comesaña.

Luego de Roland Garros, Midón tiene planificado jugar otro torneo en Europa y después regresará a país para jugar algunos challenger en Sudamérica y buscar la clasificación para la qualy en Wimbledon.

Zárate en Bolivia

El correntino Carlos María Zárate (529º) ingresó directamente al Challenger de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, como alternativo, debido a las varias bajas de jugadores.

Zárate, de 21 años, debutará este martes frente al estadounidense Ryan Dickerson (670º) que accedió a esta instancia como “perdedor afortunado” luego de caer en la última ronda de la clasificación.

El joven tenista correntino estuvo en Brasil donde participó de varios challenger, se tomó un par de semana de descanso y ahora retoma su actividad en el circuito internacional.