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Deporte adaptado

Juegos Correntinos: convocan a equipos de newcom para adultos mayores

La iniciativa forma parte de los Juegos Correntinos 2026 y apunta a la inclusión deportiva.

Por El Litoral

Martes, 14 de abril de 2026 a las 12:56

El Gobierno de la provincia de Corrientes habilitó la inscripción para equipos de newcom en el marco de los Juegos Correntinos 2026, una propuesta destinada a adultos mayores.

Inscripciones hasta fin de mes

La convocatoria, impulsada por la Secretaría de Deportes y el Área de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social, estará vigente desde el 13 hasta el 30 de abril.

Los equipos interesados pueden inscribirse y solicitar información a través de:

  • Teléfono: 379 5053 592
  • Instagram: @adultosmayoresctes
  • Facebook: adultosmayorescorrientes

Qué es el newcom

El newcom es una disciplina adaptada del vóleibol, especialmente pensada para personas mayores de 60 años.

A diferencia del vóley tradicional:

  • La pelota se atrapa y se lanza
  • Se juega en equipos mixtos de seis integrantes
  • Tiene bajo impacto físico

Deporte, integración y bienestar

Desde la organización destacaron que esta actividad busca promover la actividad física, la integración social y la participación recreativa.

El newcom se consolidó en los últimos años como una de las disciplinas más convocantes entre adultos mayores en la provincia.

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