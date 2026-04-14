Juegos Correntinos: convocan a equipos de newcom para adultos mayores

El Gobierno de la provincia de Corrientes habilitó la inscripción para equipos de newcom en el marco de los Juegos Correntinos 2026, una propuesta destinada a adultos mayores.

Inscripciones hasta fin de mes

La convocatoria, impulsada por la Secretaría de Deportes y el Área de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social, estará vigente desde el 13 hasta el 30 de abril.

Los equipos interesados pueden inscribirse y solicitar información a través de:

Teléfono: 379 5053 592

Instagram: @adultosmayoresctes

Facebook: adultosmayorescorrientes

Qué es el newcom

El newcom es una disciplina adaptada del vóleibol, especialmente pensada para personas mayores de 60 años.

A diferencia del vóley tradicional:

La pelota se atrapa y se lanza

se y se Se juega en equipos mixtos de seis integrantes

de Tiene bajo impacto físico

Deporte, integración y bienestar

Desde la organización destacaron que esta actividad busca promover la actividad física, la integración social y la participación recreativa.

El newcom se consolidó en los últimos años como una de las disciplinas más convocantes entre adultos mayores en la provincia.