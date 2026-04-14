Polo en Corrientes: Mercedes recibe el 36° Campeonato Argentino del Interior

Por segunda vez en la historia, la provincia de Corrientes será sede del Campeonato Argentino del Interior con Handicap (CAIH), cuya 36° edición se disputará en las instalaciones del Club Cuarto Rincón y el C9 Polo Club de Caballería de la ciudad de Mercedes, entre el 26 de abril al 2 de mayo.

El certamen no es solo una competencia de alto hándicap; representa un motor estratégico para la economía local. El arraigo de la industria del caballo en Corrientes convierte a este campeonato en una vidriera turística y productiva de relevancia nacional, con la participación confirmada de equipos representantes de Tucumán, Neuquén, Entre Ríos, San Luis y Santa Fe.

El desafío del bicampeonato

El equipo anfitrión, Cuarto Rincón, llega como el gran rival a vencer tras consagrarse campeón en la edición 2025 en una histórica final contra Chapaleufú (La Pampa). El conjunto mercedeño, liderado por Walter Cardozo y su hijo Martín, buscará repetir la hazaña en su propia casa.

Walter Cardozo es un nombre central en la historia del polo correntino: fue protagonista tanto en el título de 2025 como en la mítica primera coronación de la provincia en 2013, cuando el equipo del Club Hípico Santa Catalina rompió la hegemonía de las potencias tradicionales del interior.

Cronograma y definiciones

La Asociación Argentina de Polo (AAP) ya ultima los detalles del fixture para una semana que promete intensidad máxima en las canchas mercedeñas:

Inicio de actividad: Domingo 26 y lunes 27 de abril.

Jornadas de descanso: Martes 28 y jueves 30.

Fase definitoria: El miércoles 29 se determinarán los cruces de semifinales.

Finales: Las semifinales se jugarán el viernes 1 de mayo, mientras que la Gran Final por la Copa "Sesquicentenario de la Revolución de Mayo" será el sábado 2 de mayo.

Un hito que comenzó en 2013

El regreso del CAIH a Corrientes evoca inevitablemente lo sucedido en abril de 2013. En aquella oportunidad, la ciudad capital fue escenario del primer título correntino de la historia, cuando el cuarteto integrado por Juan Cruz Meabe, Agustín Von Wernich, Walter Cardozo y Gerardo Mazzini venció a Entre Ríos por un ajustado 7-6.

Hoy, trece años después de aquel hito y con la madurez institucional de clubes como Cuarto Rincón, Mercedes se prepara para recibir una fiesta ecuestre que reafirma el crecimiento del polo fuera de los límites de la provincia de Buenos Aires.