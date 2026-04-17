Regatas ganó y quedó a un paso de los cuartos de final

Regatas logró un triunfo importante que lo deja muy cerca de avanzar a los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol 2025/26.

El equipo correntino venció como visitante a Racing de Chivilcoy 93 a 76 y con un récord de 22 triunfos y 13 derrotas, cuando le resta disputar un partido, se mantiene entre los cuatro mejores de la Fase Regular.

Matero Chiarini con 19 puntos y Andrés Jaime con 13 fueron los principales goleadores de Regatas que anotó 16 triples (43% de eficacia) a lo largo del partido.

En Racing, que se despidió de la temporada, se destacaron Norberto Stucky con 14 puntos y Nicolás Romano con 13.

Con el dominio de Gallizi cerca del aro, Regatas dominó en el inicio del partido para adelantarse 7 a 3. Racing ajustó la defensa y encontró puntos en varios manos, principalmente las de Valinotti y Romano, para dar vuelta el marcador y llevarse el cuarto inicial 19 a 16.

Los rebotes en ataque de Tello y un par de triples, le permitieron a Regatas adelantarse 24 a 22 en 2 minutos del segundo cuarto.

El equipo correntino mantuvo el dominio a partir de su defensa y recién sobre el final, cuando tuvo mayor paciencia en ataque estiró la ventaja que llegó a ser de 11 con un triple de Ramírez Barrios, pero una conversión también de tres de Cooper, dejó el marcador 43 a 35 favorable al Fantasma cuando se completaron los segundos 10 minutos.

El tercer cuarto, el partido ganó en intensidad y en goleo. Con un ritmo más acelerado, Racing se sintió cómodo y ganó el parcial 24 a 22, pero siguió abajo en el marcador 65 a 59.

Regatas no le dio opciones de reacción a Racing, corrigió la defensa y siguió efectivo con los tiros desde el perímetro para quedarse con una importante victoria.

El domingo, desde las 21, visitará a Argentino de Junín con la ilusión se quedar entre los cuatro mejores de la Fase Regular y pasar directamente a los cuartos de final.