Corrientes: piden colaboración para un basquetbolista que está internado en grave estado

El Club Pingüinos informó este lunes el inicio de una colecta solidaria destinada a acompañar a uno de sus jugadores de la categoría U17, quien se encuentra grave tras sufrir un accidente durante un partido.

El hecho ocurrió el pasado sábado, durante un partido oficial disputado frente al Club Alvear. En una jugada desafortunada, mientras intentaba convertir una bandeja, el joven basquetbolista chocó contra otro jugador, sufriendo un fuerte impacto en la cabeza y el cuello.

Tras la caída, el deportista perdió el conocimiento y comenzó a convulsionar, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro de salud.

Actualmente, el joven se encuentra internado en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II bajo coma inducido, mientras lucha por su recuperación en lo que su entorno ha definido como "el partido más importante de su vida".

Cómo colaborar con la familia

Debido a que los padres del joven son trabajadores independientes y deben permanecer las 24 horas del día acompañándolo en el hospital, la institución lanzó un llamado urgente a la solidaridad de toda la comunidad correntina para ayudar a solventar los gastos diarios y el sustento familiar.

Quienes deseen realizar un aporte económico pueden hacerlo a través de los siguientes canales:

Alias: marianaleguiza.bru

Titular: Leguiza Mariana Soledad

Además, el club ha dispuesto un buzón físico en sus instalaciones, ubicadas en Santa Fe 1365, para todas aquellas personas que prefieran acercarse y dejar su colaboración de manera presencial.