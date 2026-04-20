Pesistas correntinos competirán en los Juegos Suramericanos de la Juventud

La cuarta edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 se puso en marcha el pasado 12 de abril y este miércoles se producirá la participación de los pesistas correntinos que integran la selección Argentina.

El equipo argentino de levantamiento de pesas viajó a Panamá con 12 integrantes, de los cuales dos son correntinos: Nathaniel Pannuzio competirá en la categoría 71 kg de peso corporal y Mauricio Mareco lo hará en la división 79 kg.

Los pesistas correntinos, surgidos en la Escuela de Iniciación Deportiva del Colegio Manuel Vicente Figuerero, competirán este miércoles en el Centro de Entrenamiento y Alto Rendimiento "Tierra de Campeones Atheyna Bylon", situado en la Cinta Costera de Panamá.

El Lic. Marcelo Fernández, referente de Corrientes en Pesas, integra el cuerpo técnico argentino junto a Miguel Lupiañez y Andrés Yonzo. Mientras que Nicolás Solito viajó como Jefe de Equipo.

Durante los primeros días de marzo se realizó una concentración en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Argentino (Cenard) y de allí, último paso evaluativo, se confirmó la selección Argentina. Además de los correntinos, el equipo lo integran: Antonella Almaza Cusnaider (53kg), Luna Lupiañez Monton (58kg), Luciana Franzolini (63kg), Jael Romero (69kg), Lara Wallingre (77kg), Valentina Lugo (+77kg), Álvaro Matricardi Lewandowski (65kg), Carlos Pintor (88kg), Román Talavera (98kg) y Lionel Galarza (+98).

Durante los III Juegos Suramericanos de la Juventud que se desarrollaron en Rosario 2022, los pesistas correntinos fueron una gran actuación. Luana Monzón Pinchetti logró la medalla de plata; Julián Cabral consiguió la medalla de bronce; mientras que Yamila Marchionni y Domingo Meza quedaron en cuarto lugar..

Los Juegos Suramericanos de la Juventud son un evento deportivo multidisciplinario con atletas de 14 a 17 años de la región. Son organizados por la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR).

Fueron creados oficialmente el 25 de mayo de 2012 y se realizan cada cuatro años, el año previo a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Su primera edición se llevó a cabo en Lima, Perú, en septiembre de 2013, con competencias en 19 deportes.