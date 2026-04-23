La correntina Sofía Meabe le dio un oro al tenis argentino

El equipo nacional de tenis continúa dejando su marca en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, con presentaciones de alto nivel y resultados que ratifican el crecimiento y la proyección del semillero nacional.

La correntina Sofía Meabe aportó una medalla de oro para la delegación argentina y además buscará el bronce este viernes.

Meabe (18 años) junto a Sol Larraya se impusieron en la final de dobles femenino frente a las representantes de Chile, Isidora Lisboa y Camila Rodero, por 2-1 (6-0, 4-6 y 10-4), en un partido que se extendió durante 1 hora y 24 minutos de juego en la pista central del Centro de Tenis Fred Maduro.

Meabe y Larraya llegaron a esta instancia tras derrotar en los cuartos de final a las hermanas locales Gabriella e Isaballe Leurck 6-0 y 6-2. Mientras que en semifinales, las argentinas dejaron en el camino a las peruanas Leticia Bazán e Yleymi Muelle por 6-4 y 6-1.

La jornada de jueves comenzó con una derrota para Meabe. Fue en la semifinal de individuales, pero a diferencia de los torneos del circuito, aquí se disputará el encuentro por el tercer puesto.

Meabe cayó en la semifinal contra la chilena Camila Rodero 0-6, 7-5 y 6-1 en un partido que duró 3 horas y 29 minutos de juego. La correntina tuvo un gran comienzo. Dominó el partido hasta la mitad del segundo set, allí la chilena pudo emparejar el encuentro y en el tercero ganó con relativa facilidad.

Este viernes, Meabe buscará la medalla de bronce cuando se mida con la peruana Yleimi Muelle.

La tenista correntina también está en carrera por las medallas en el dobles mixto donde juega junto a Benjamín Chelia que este viernes también buscará el oro en individuales frente a su compatriota Dante Pagani.