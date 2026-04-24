La Liga suspendió la programación del fin de semana

Las malas condiciones de los campos de juego obligaron a que se suspendan los partidos previstos para este viernes y sábado por la Copa de la Liga, certamen de primera división en la capital correntina.

Las lluvias de los últimos días perjudicaron los terrenos de las canchas de Lipton, Alvear y Boca Unidos y por eso se reprogramaron previstos para estos dos días.

“Debido al estado de los campos de juego y a los pronósticos del tiempo, los partidos de la Copa de la Liga programados para el viernes 24 y sábado 25 de abril quedan suspendidos”, informó la Liga Correntina.

La entidad madre del fútbol capitalino reprogramó los juegos de estos dos días, para el martes 28 y miércoles 29. Así la programación quedó de la sigiente manera:

Martes 28

Cancha de Lipton: 17.00 Quilmes vs. Yaguareté y 19.00 Rivadavia vs. Huracán Corrientes.

Miércoles 29

Cancha de Alvear: 16.00 Robinson vs. Ferroviario.

Cancha Boca Unidos (Nº2): 14.00 San Jorge vs. Independiente y 16.00 Boca Unidos vs. Sacachispas.

Cancha de Lipton: 17.00 Villa Raquel vs. Lipton y 19.00 Cambá Cuá vs. Sportivo Corrientes.

