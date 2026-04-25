Se reprogramaron los partidos de los equipos capitalinos

De forma parcial se pondrá en marcha este domingo la instancia de octavos de final del Torneo Provincial de Clubes 2026 que organiza la Federación Correntina de Fútbol.

Los equipos capitalinos no varán acción y se espera la reprogramación de los partidos.

Sportivo y Lipton debían jugar desde las 16.30 en cancha del albiverde con el arbitraje de Adrián Sosa, sin embargo el propio titular de la entidad albiverde Jorge Massera, comunicó que el campo de juego no está en condiciones de ser utilizado.

El clásico de barrio se presenta como un cruce atrapante, aunque el trámite del partido estará supeditado a las condiciones del campo de juego afectado por las lluvias de los últimos días.

“Debemos ponernos de acuerdo con la dirigencia de Lipton y de la Federación para fijar una nueva fecha y horario, pero siempre que el tiempo mejor”, agregó el dirigente a Eventos y Marcas.

Los dirigentes acordar pasar el partido para este lunes 27 desde las 20, siempre en cancha de Sportivo.

Por su parte, el encuentro que debía disputar Empedrado, el mejor equipo de la fase clasificatoria, en Saladas frente a Calle Poí fue suspendido.

El motivo de la decisión se sustenta en preservar el campo de juego del estadio Ramón Filomeno Verón del Polideportivo Municipal afectado por las condiciones climáticas. Este partido se reprogramó para el martes 28 desde las 20.

En tanto que el encuentro entre Victoria de Curuzú Cuatiá y Berón de Astrada de Santo Tomé se reprogramó para el miércoles 29

Las series eliminatorias se juegan con partidos de ida y vuelta. La localia en la revancha es para el equipo mejor ubicado en la fase de grupos.

Programación

Los partidos de ida de los octavos de final que se jugarán este domingo son:

16.30 Barraca de Paso de los Libres vs. Comunicaciones de Mercedes (Tamara Alegre)

16.30 Sportivo vs. Litpon (Adrián Sosa)

17.00 San Lorenzo de Monte Caseros vs. Barracas de Curuzú Cuatiá (Matías Tarabini).

17.00 Estudiantes de Virasoro vs. Belgrano de La Cruz (José Ríos).

17.00 Central Goya vs. Benjamín Matienzo de Goya (Nadina Nazur)

18.00 Hogar Hermanos de Bella Vista vs. Huracán de Goya (Sofía Cantero).