Taraguy se quedó con un clásico bajo la lluvia

La nueva edición del clásico correntino, que se jugó este sábado bajo la lluvia, quedó en poder de Taraguy. El conjunto Cuervo venció como local a Aranduroga 28 a 19.

El partido sirvió para completar la segunda fecha del Torneo Local de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) que fue postergado oportunamente por la participación de Taraguy en el Repechaje para ingresar al Torneo del Interior B.

Con la victoria, Taraguy dio alcance a Curne en la cima de las posiciones con 19 puntos. Después se ubican San Patricio con 15, Aranduroga con 8, Regatas con 7, Sixty y Pay Ubre de Mercedes con 5, y Uncaus de Sáenz Peña con 0.

La quinta fecha, que se jugará el sábado 2 y domingo 2 de mayo, contempla estos encuentros: Regatas vs. Sixty, Taraguy vs. San Patricio, Aranduroga vs. Pay Ubre y Curne vs. Uncaus.

Derrota de Curne

Este sábado se disputó la segunda fecha del Torneo del Interior A de rugby. En Resistencia, Curne perdió como local frente a Estudiantes de Paraná 27 a 3 y quedó en el último lugar de la Zona 2.

Por el mismo grupo, en duelo entre equipos cordobeses, se impuso Tala sobre Urú Curé 79 a 3.

En la próxima fecha, la tercera, prevista para el sábado 30 de mayo, Curne será local de Tala y Urú Curé de Río Cuarto recibirá a Estudiantes.