San Martín intentará igualar la serie frente a Boca

La serie de Reclasificación, octavos de final, de la Liga Nacional de Básquetbol 2025/26 entre Boca Juniors y San Martín de Corrientes tendrá su segundo capítulo este lunes. El encuentro se jugará en el estadio Luis Conde, "La Bombonerita", desde las 22.00 y se podrá ver por TyC Sports.

El primer punto de la eliminatoria prevista al mejor de cinco se jugó el pasado sábado en la misma sede y el triunfo correspondió al local 98 a 95. Pese a lo ajustado del marcador, el bicampeón marcó la diferencia en los últimos dos cuartos.

San Martín se mantuvo en partido durante los dos cuartos iniciales gracias a su efectividad en los tiros de tres puntos y a una defensa, por momentos zonal, que complicó al rival.

Boca marcó la diferencia en el tercer cuarto, pero San Martín logró descontar en el último capítulo, nuevamente con los tiros de tres, para darle algo de incertidumbre al desenlace.

Después del partido de este lunes, la serie se trasladará a Corrientes. El tercer punto está previsto para el jueves 30 desde las 21.30. En el caso de un cuarto cotejo, el mismo se disputará nuevamente en la capital correntina, el sábado 2 de mayo en horario a confirmar.