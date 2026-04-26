Franco Colapinto protagonizó una exhibición histórica en Buenos Aires ante miles de fanáti

Buenos Aires vivió un domingo histórico no solo para el automovilismo nacional, sino para el deporte argentino.

Más de 500 mil personas se concentraron en Palermo para ver la exhibición que dio Franco Colapinto con un coche de Alpine y otro de Mercedes, la "Flecha de Plata" que llevó a lo más alto a Juan Manuel Fangio.

Hubo más de 600 mil fanáticos en el circuito montado en las calles de Palermo.

El joven de 22 años corrió con dos verdaderas joyas del automovilismo: un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y una réplica del mítico Mercedes-Benz W196, la famosa Flecha de Plata que inmortalizó a Juan Manuel Fangio.

Colapinto se ilusionó con la vuelta de la Fórmula 1 a la Argentina: "Ojalá tengamos un Gran Premio".

TN