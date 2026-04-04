Empedrado aplastó a Unión de Ituzaingó y sigue invicto

Otro paso firme dio el Deportivo Empedrado en el Torneo Provincial de Clubes 2026. El equipo capitalino goleó este sábado a Unión de Ituzaingó 7 a 1, mantuvo su invicto y ratificó su liderazgo en la Zona 2.

Empedrado se hizo fuerte en el segundo tiempo para concretar el abultado triunfo en cancha de Huracán Corrientes.

Los 45 minutos inciales terminaron empatados en 1 tanto, pero en el complemento los dirigidos por Víctor Galarza fueron contundentes para mantener su marcha ideal: cinco partidos disputados, cinco triunfos.

La figura del encuentro resultó Germán Acuña que anotó cuatro goles. Los otros tantos de Empedrado fueron anotados por Gonzalo González (2) y Walter Acuña. El único tanto del visitante fue autoría de Jordan Ríos.

Con este triunfo, Empedrado llegó a los 15 puntos en 5 partidos y desde la fecha anterior ya se había asegurado un lugar para los octavos de final.

Por su parte, Unión (1) sigue sin ganar en el certamen y ya no tiene chances de clasificar.

La quinta fecha del grupo se completará este domingo, desde las 16.30, con el partido que disputarán en Ituzaingó, el local, El Decano (4 puntos) y Sportivo (6).

El encuentro se presenta como “una final” en la lucha por el segundo puesto y el pasaje a la ronda eliminatoria.

Juega Lipton

En cancha de Huracán Corrientes, Lipton recibirá este domingo a Hogar Hermanos de Bella Vista. El cotejo corresponde a la quinta fecha, penúltima de la primera fase, de la Zona 1 y contará con el arbitraje de Nadina Nazur.

Lipton llega a este compromiso con 10 puntos en la cima de las posiciones y ya clasificados para los octavos de final.

El equipo de Bella Vista tiene 7 unidades, marcha en la segunda ubicación, y llega a la capital correntina en búsqueda de la clasificación.

En el otro cotejo del grupo, Centro Estrada de Bella Vista será local de Defensores de San Roque desde las 20.

El equipo bellavistense tiene 1 punto y Defensores está con 4. El elenco de San Roque necesita el triunfo para mantener la ilusión de clasificar.

En la última fecha, sexta, Defensores de San Roque será local de Hogar Hermanos y Lipton visitará a Centro Estrada.

