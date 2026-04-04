Regatas recibe a Obras en un duelo directo para quedar en el Top 4

La Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol ingresa en su recta decisiva y el partido que protagonizarán Regatas Corrientes y Obras Basket es clave en la lucha por quedar entre los cuatro mejores de la etapa.

El encuentro se disputará este domingo desde las 20,30 en cancha de San Martín con el arbitraje de a Oscar Brítez, Nicolás Danna y Sebastián Vasallo.

Se trata de un choque entre rivales directos por ingresar al Top 4 y evitar la Reclasificación. Obras tiene un récord de 18 triunfos y 12 derrotas, mientras que Regatas tiene la misma cantidad de victorias pero una derrota más.

El plantel correntino tendrá dos bajas. Mateo Chiarini arrastra una contractura muscular que le impidió trabajar en la semana por lo que no será de la partido, mientras que Tayavek Gallizzi sufrió de una protrusión discal y tampoco pudo entrenar a la par de sus compañeros.

Con la llegada de Leandro Ramella a la conducción técnica, Regatas ganó los dos partidos que disputó (como local frente a Ferro y como visitante a Unión) y nuevamente ingresó en la lucha por quedar entre los cuatro mejores de la Fase Regular.

El DT intenta que su equipo se haga fuerte defensivamente y apuesta a los jugadores experimentados del plantel. Así, realizó dos cambios en el cinco inicial. El ingreso de Nicolás “Penka” Aguirre por Andrés Jaime y el de Iván Gramajo por Sebastián Lugo. En el juego de este lunes, Juan Tello será el reemplazante de Gallizi.

Para Regatas, que ya está clasificado a playoffs, será su penúltimo partido como local en esta fase, por lo tanto sabe que necesita hacerse fuerte para mantener la ilusión de quedar entre los cuatro mejores.

Luego del partido frente a Obras, recibirá a Olímpico de La Banda el viernes 10 para después jugar tres cotejos como visitante: Platense (miércoles 15), Racing de Chivilcoy (viernes 17) y Argentino de Junín (domingo 19).

Obras llega entonado a Corrientes después de quedarse con la Copa Islas Malvinas en Formosa que le permitió asegurarse un lugar para la próxima Liga Sudamericana.

El cuadrangular que se jugó en el polideportivo Islas Malvinas de la capital formoseña reunió a los cuatro mejores equipos de la primera rueda. Obras venció en la semifinal a Independiente de Oliva, en dos tiempos suplementarios, 122 a 113 y en la final a Ferro Carril Oeste 80 a 78.

Regatas y Obras ya jugaron en la presente temporada de la Liga Nacional. Durante el mes de octubre de 2025, en el Templo del Rock, el local se impuso 85 a 75 con 26 puntos de Federico Zezular. En el Fantasma se destacó Luis Santos con 16, el dominicano ya no está con el plantel correntino.