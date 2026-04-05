Mariano Navone ganósu primer ATP y escaló casi 20 puestos en el ranking mundial

¡Mariano Navone (60° del ranking mundial) ganó el primer título ATP de su carrera! El tenista argentino tuvo que transpirar por demás para consagrarse en Bucarest, donde ya había perdido una final en 2024, pero el esfuerzo valió la pena: derrotó en la definición al español Daniel Mérida (136°) por 6-2, 4-6 y 7-5, en casi dos horas y media de juego, y tuvo su tan merecida recompensa.

Supo sufrir en toda la semana en Rumania, sobre todo en semifinales donde salvó varios match points, y también en la final ante Mérida: estuvo 1-3 en el tercer set, sacó 5-3 40-15 y dejó pasar la chance (con una doble falta), se le complicó sostener en el 5-5 posterior, pero salió ileso y quebró en el momento justo, para adueñarse así de la corona en tierras de Illie Nastase.

Antes, en el primer set del encuentro, todo había comenzado de lo pensado, no sufrió ninguna incomodidad por parte de su rival y, tras dos breaks a su favor, golpeó primero. Sin embargo, el joven tenista español reaccionó en el segundo capítulo, donde logró cosechar muchos winners, molestar al argentino y llevar todo a la última manga.

Christopher O'Connell (128°), Elmer Moller (134°), Alex Molcan (189°), Botic van de Zandschulp (62°) y el mencionado Mérida fueron las víctimas de La Nave en el recorrido rumbo a su primera trofeo en el circuito profesional.

La semana soñada en Rumania traerá consigo una enorme recompensa para Navone, nacido en 9 de Julio hace 25 años: ascenderá 19 casilleros y se ubicará en el puesto número 41 del planeta, para quien supo ser 29°.

Espn