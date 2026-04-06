Talento correntino: Sonaridio ganó el Argentino Sub-10 y brilló en Buenos Aires

El ajedrez correntino sumó un nuevo logro a nivel nacional con la consagración de Juan Ignacio Sonaridio, joven oriundo de Bella Vista, quien se quedó con el título de Campeón Argentino Sub-10 en la modalidad Blitz.

El certamen se disputó en Villa Martelli, Buenos Aires, en el marco de los Campeonatos Argentinos Promocionales, donde además el correntino obtuvo el cuarto puesto en la modalidad clásica (Standard).

Un rendimiento destacado en el torneo

Durante la competencia, el representante del Club Chaturanga mostró un alto nivel competitivo, consolidándose entre los mejores del país en su categoría.

Su desempeño no solo le permitió alcanzar el primer lugar en ritmo rápido, sino también posicionarse entre los principales protagonistas del torneo en ajedrez clásico.

Un 2025 con proyección internacional

Los resultados obtenidos en Buenos Aires se suman a una serie de logros alcanzados durante el año:

Campeón Sudamericano de Blitz en el Festival de la Juventud en Cali, Colombia

Tercer puesto en la Olimpíada Nacional Escolar

Campeón provincial Sub-9 de ajedrez educativo

Subcampeón por equipos en el Regional del Litoral

Formación y acompañamiento

El desarrollo de Sonaridio está vinculado a su participación en el Programa de Alto Rendimiento de Ajedrez Educativo, impulsado por el Ministerio de Educación de Corrientes.

Además, combina su formación deportiva con sus estudios en la Escuela Nuestra Señora de Itatí.

Orgullo de Bella Vista

El joven ajedrecista se consolida como una de las principales promesas del deporte ciencia en Corrientes, destacándose por su desempeño en competencias nacionales e internacionales.

Su crecimiento también pone en valor el trabajo formativo y el impulso del ajedrez como herramienta educativa en la provincia.