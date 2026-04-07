Racing debuta en la Sudamericana en la altura de Bolivia

Racing visita a Independiente Petrolero en el Estadio Olímpico Patria este martes 7 de abril, por la primera fecha del grupo E de la Conmebol Sudamericana 2026. El partido comienza a las 19:00 (ARG/URU), 18:00 (CHI) y 17:00 (COL/PER/ECU) y se puede ver en vivo por el Plan Premium de Disney+ (solo para Sudamérica).

Por qué es importante este partido de la Copa Sudamericana

Racing, que viene de perder el clásico de Avellaneda ante Independiente, busca arrancar con el pie derecho a nivel continental, en el segundo certamen de la región, en la visita a Bolivia, ante un adversario que busca aprovechar la altura de los casi 2.800 metros de Sucre sobre el nivel del mar. Los otros integrantes de este grupo son Botafogo y Caracas.

Jugadores a seguir en Independiente Petrolero vs. Racing

En el local hay que estar atentos a los rendimientos de Ronny Montero, Heber Leaños, Daniel Rojas y Rudy Cardozo.

En la Academia se destacan Adrián "Maravilla" Martínez, Santiago Sosa, Santiago Solari y Adrián Fernández.

Así llegan los equipos

Independiente Petrolero, con Thiago Leitão como entrenador, viene de perder 3-0 de local ante Nacional Potosí en la primera jornada del torneo de Bolivia. Ahora hace su debut absoluto en la Copa Sudamericana.

Racing, dirigido por Gustavo Costas, llega tras caer 1-0 ante Independiente en el clásico de Avellaneda, por el Torneo Apertura, donde marcha 6º en el Grupo B, en plena lucha por clasificarse a los playoffs.

El último antecedente

Este es el primer duelo oficial entre ambos clubes.

Cuándo juegan: fecha, hora y TV en vivo

El partido entre Independiente Petrolero y Racing se juega el martes 7 de abril a las 19:00 (ARG/URU), 18:00 (CHI) y 17:00 (COL/PER/ECU) y se puede ver en vivo por el Plan Premium de Disney+ (solo para Sudamérica).

Espn