San Lorenzo visita a Capri para seguir entre los tres primeros

La Fase Regular de la Liga Federal de básquetbol ingresa en su recta final y los puntos en juego comienzan a definir posiciones de cara a la próxima ronda.

San Lorenzo de Monte Caseros (10 triunfos y 5 derrotas) marcha en la tercera ubicación de la Conferencia NEA y este viernes se presentará en Posadas.

Desde las 21,30 visitará a Capri (5-10) que marcha en la octava posiciones y, por el momento, deberá disputar el play in por un lugar en los octavos de final.

San Lorenzo viene de superar como local a Don Bosco 94 a 88, resultado que le permitió volver al triunfo después de dos derrotas consecutivas.

El equipo de Monte Caseros tuvo un gran arranca en el torneo, pero bajó su rendimiento en el tramo final. Ganó 2 de los últimos seis partidos y quedó relegado en la lucha por la punta que le pertenece a Mitre de Posadas (13-2).

Luego del partido de este viernes, San Lorenzo cerrará la Fase Regular con dos partidos como local. El jueves 28 recibirá a Cultural de Santa Sylvina, Chaco, y el sábado 30 hará lo propio con Hércules de Charata.

Córdoba

Córdoba (3-13) ya sabe que deberá jugar el play in para intentar acceder a los octavos de final de la Conferencia NEA, sin embargo todavía le resta jugar dos encuentros de la Fase Regular.

Las últimas dos presentaciones de la ronda clasificatoria las afrontará como visitante en Posadas. El viernes 29 enfrentará a Tokio (10-6) y al día siguiente tendrá como rival a Capri (5-10).

Los play in, a un solo partido, lo jugarán los últimos cuatro equipos de la Conferencia de acuerdo a este detalle: 7º vs. 10º y 8º vs. 9º, con localia para el mejor ubicado.