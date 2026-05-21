San Martín clasificó a la Liga Nacional Sub 14

El Club San Martín clasificó para disputar la Liga Nacional de cestoball sub 14. Las chicas de la entidad rojinegra ganaron el triangular clasificatorio y se ganaron un lugar para estar en La Pampa durante el mes de agosto.

San Martín se impuso de manera invicta el triangular al vencer a Quilmes 63 a 34 y a Regatas 79 a 46.

Al ganar el triangular, la entidad del barrio La Cruz, avanzó a la Liga Nacional que se jugará del 20 al 23 de agosto en General Pico.

Si bien queda bastante tiempo para la competencia nacional, las federaciones tenían tiempo hasta el martes 26 de mayo para confirmar los clubes clasificados.