Krujoski llega tercero al autódromo Parque de la Velocidad

El Turismo Carretera 2000 desembarca en el autódromo Parque de la Velocidad de San Jorge, Santa Fe. La categoría vivirá su quinta fecha y el correntino Humberto Krujoski llega con el tercer lugar en el campeonato 2026.

Como es habitual, la fecha contará con dos finales. La primera será el sábado 23 desde las 12.30 y la segunda se correrá el domingo 24 a partir de las 14.25.

A principios de mes, Krujoski logró dos terceros puestos en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. Estos resultados le permitieron subir hasta el tercer escalón del torneo de pilotos.

El correntino maneja un Renault Fluence e integra el ACRA Ambrogio Racing que se presentará una sólida alineación que también la integran Lucas Bohdanowicz y Juan Ignacio Concina. Este grupo, junto a todo el staff de mecánicos e ingenieros, ha trabajado intensamente en el taller de Villa Carlos Paz para llegar en óptimas condiciones a un circuito técnico y exigente.

Después del paso por el autódromo internacional de Termas, en la cima del campeonato quedó Facundo Ardusso con 243 puntos, mientras que en la segunda ubicación quedó Bernardo Llaver con 234. Krujoski tiene 209 y aventaja por uno a Luis José Palma con 208.

La actividad en San Jorge comenzará este viernes con una tanda de entrenamientos desde las 16.30. El sábado habrá otra práctica (8.00), la clasificación (11.05) y la primera final (12.30). En tanto que la segunda final será el domingo a partir de las 14.25.

El Turismo Carretera 2000 compartirá la pista del autódromo santafesino “Parque de la Velocidad” del Club Atlético San Jorge MyS junto al Turismo Pista, que para sus tres categorías, tiene 137 inscriptos.