Palmeiras negociará al “Flaco” López en el próximo mercado de pases

Mientras River define competencias importantes en este cierre de semestre, en Núñez ya comenzaron a moverse pensando en el próximo mercado de pases. La llegada de Eduardo Coudet obligó a acelerar el análisis del plantel y uno de los puestos que más preocupa es el ataque.

Por eso, volvió a aparecer un nombre que hace tiempo seduce a los hinchas y también al cuerpo técnico: José Manuel “Flaco” López. Sin embargo, desde Brasil surgió una novedad que impactó de lleno en los planes del Millonario de acuerdo a una información que publicó El Intransigente.

El delantero correntino de Palmeiras sigue siendo uno de los grandes deseos para reforzar la ofensiva, aunque el escenario cambió de manera drástica en las últimas horas.

No es la primera vez que River intenta acercarse al atacante argentino. Ya durante 2024 había sido seguido de cerca y existieron conversaciones informales para conocer su situación en Palmeiras.

En aquel momento, el club brasileño decidió frenar cualquier negociación porque lo consideraba una pieza importante dentro del plantel.

Ahora el panorama dio un giro inesperado. Según trascendió en medios brasileños, Palmeiras estaría dispuesto a vender al delantero en el próximo mercado de pases.

La noticia generó ilusión inmediata en Núñez, sobre todo porque Coudet considera prioritario sumar un delantero de jerarquía para afrontar el segundo semestre.

Aunque Palmeiras abrió la puerta a una posible salida, rápidamente apareció el principal problema para River: el precio.

Desde Brasil aseguran que el club paulista solo aceptaría negociar por una cifra cercana a los 40 millones de euros, un monto completamente fuera del alcance del fútbol argentino.

Ese valor convierte la operación en extremadamente compleja para cualquier equipo sudamericano y deja al Millonario prácticamente sin margen para competir.

Además, hay otro detalle que también complica el panorama.

Según las últimas informaciones que llegan desde Brasil, el propio Flaco López tendría decidido dar el salto al fútbol europeo en caso de abandonar Palmeiras.

Esa postura representa otro golpe para River, que igualmente sigue atento a cualquier oportunidad que pueda surgir en las próximas semanas.

En Núñez saben que el delantero reúne características muy valoradas por el cuerpo técnico: presencia física, gol y experiencia internacional.

Aun así, entre el elevado precio y el deseo del futbolista de emigrar a Europa, la posibilidad de verlo con la banda roja parece hoy mucho más lejana.