Traverso confirmó su presencia en el Oscar Cabalén

Después del espectacular accidente que sufrió en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, el piloto esquinense Benjamín Traverso confirmó que será parte de la presentación de la Fórmula 3 Metropolitana en Córdoba.

La quinta fecha de la categoría se vivirá en el autódromo Oscar Cabalen, Córdoba, del 29 al 31 de mayo junto al Turismo Carretera.

“Luego de algunos días de incertidumbre y dudas sobre nuestra continuidad en la siguiente carrera, podemos confirmar que vamos a estar presentes en la próxima carrera en Córdoba”, publicó en sus redes sociales, Traverso.

La segunda final de la cuarta fecha en el autódromo plantese, durante los últimos días del mes de abril, comenzó con un incidente en los primeros metros, producto de un toque entre Agustín Fulini y Traverso, que derivó en el vuelco del piloto correntino. Afortunadamente, no hubo consecuencias físicas, aunque sí importantes daños en el vehículo que prepara el Satorra Competición.

“Vi esto como un desafío personal y para todo mi equipo de trabajo que pudimos sacar adelante y estamos con mas ganas de revancha que nunca”, agregó.

En la última presentación en La Plata, Traverso fue tercero en la primera final y en la segunda partía como uno de los favoritos pero el toque provocó su despiste y vuelco.

“El solo hecho de decir presentes en esta próxima carrera es un logro ya que el auto del accidente quedó totalmente destruido, hubo que rehacer uno enteramente nuevo y los que estamos en el ambiente sabemos el esfuerzo que implica esto”, resaltó.

“Gracias, gracias, gracias a todos los que ayudaron de una manera u otra o se preocuparon en este momento que fue muy difícil tanto para mi equipo como en lo personal”, resaltó.

Traverso marcha en el sexto lugar del campeonato con 230 puntos y sin triunfos en la temporada (requisito indispensable para luchar por el título.

El líder del torneo es Malek El Bacha con 352,5 puntos. El podio lo completan Agustín Sexe con 299 y Agustín Fulini 254,5.