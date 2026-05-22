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PROVINCIAL DE CLUBES

Lipton visita a Huracán de Goya en el inicio de las semifinales

El encuentro de ida se disputará este sábado en el estadio “Ramón Cacique Oviedo”. La segunda serie se pondrá en marcha un día más tarde.

Por El Litoral

Viernes, 22 de mayo de 2026 a las 17:24
Gentileza maría alterats

Llegó el momento de las semifinales en el torneo Provincial de Clubes 2026  que organiza la Federación Correntina de Fútbol.

Cuatro equipos quedan en carrera y este fin de semana comenzarán a transitar la nueva instancia que depositar a dos en la gran final.

Los dos partidos que abrirán las semifinales se jugarán en Goya. Este sábado será el turno para el choque entre Huracán de esa ciudad y Lipton, mientras que el domingo 24 se medirán Central y Victoria de Curuzú Cuatiá.

Huracán de Goya, que está invicto en el estadio Ramón Cacique Oviedo, recibirá a Lipton en el partido de ida de las serie semifinal. El cotejo de este sábado se pondrá en marcha a las 15 con el arbitraje de Luis Pérez.

El conjunto Celeste terminó la fase de grupos con 3 triunfos y la misma cantidad de empates. En los octavos de final dejó en el camino a Hogar Hermanos de Bella Vista con un marcador global de 3 a 1. Ganó la ida 2 a 0 y empató en la revancha en 1. Mientras que en los cuartos de final eliminó al Deportivo Empedrado, el mejor equipo de la primera fase. Como local goleó 5 a 2 y en la revancha perdió 2 a 0 pero la diferencia de gol le permitió avanzar.

El camino de Lipton hasta la semifinal refleja que ganó su grupo con 5 victorias y 1 empate. En los octavos de final, se impuso en el clásico de barrio frente a Sportivo. Ganó la ida, como visitante, 2 a 0 y empató en la revancha 2 a 2. Los dirigidos por Pablo Suárez sufrieron en los cuartos de final frente a Comunicaciones de Mercedes. En la ida se impuso el cartero y en la revancha lo hizo el conjunto azul. En los dos casos el marcador fue 1 a 0. En la serie de penales, Lipton ganó 5 a 4.

La entrada general para el cotejo de este sábado se fijó en $5.000, mientras que los socios de Huracán abonarán $3.000.

La revancha será una semana más tarde en la capital correntina.

Central - Victoria
La segunda semifinal se pondrá en marcha este domingo cuando Central Goya reciba a Victoria de Curuzú Cuatiá. El encuento tiene pautado su inicio para las 16 con el arbitraje de Gerardo Sandoval.

Central terminó segundo en su grupo con 3 triunfos, 2 empates y 1 derrota. En octavos de final eliminó a Matienzo (4 a 0 en el global) y en cuartos hizo lo propio con Estudiantes de Virasoro (5 a 2).

Por su parte, Victoria logró la clasificación en la etapa de grupos con 5 triunfos y 1 derrota. En la primera ronda eliminatoria dejó en el camino a Berón de Astrada de Santo Tomé (4 a 2, después de dos partidos), mientras que en los cuartos de final dejó en el camino a Barraca de su misma ciudad (1 a 1 en el resultado global y 6 a 5 en los tiros desde los doce pasos.

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