La Copa de la Liga entra en su etapa de partidos eliminatorios

Luego de una interesante etapa de grupos, este sábado se pondrán en marcha los octavos de final de la Copa de la Liga en el fútbol de primera división de la ciudad de Corrientes.

Este sábado se disputarán siete de los ocho cruces previstos, el restante quedó para el miércoles 27 por la participación de Lipton en el Provincial de Clubes.

El certamen comenzó con la participación de 23 equipos que fueron divididos en 5 grupos. Clasificaron 16 a los octavos de final y para armar los cruces se dispuso una tabla general de acuerdo a los promedios (puntos obtenidos / partidos jugados).

La primera ronda eliminatoria tiene muy buenas propuestas, entre las que aparecen Cambá Cuá - Mandiyú, Huracán (único invicto) - Sportivo, Curupay - Sacachispas y Lipton - Ferroviario.

También se medirán: Empedrado - Boca Unidos, Doctor Montaña - Alumni, Talleres - Quilmes e Independiente - Mburucuyá.

Los octavos, cuartos, semifinales y final se jugarán a un partido. En el caso de igualdad al finalizar los 90 minutos, directamente se recurrirá a los tiros penales para determinar un ganador.

Los dos finalistas clasificarán al Provincial 2027 y el campeón de la Copa jugará la Súper Copa de la Liga Correntina contra el vencedor del Oficial 2026.

Programación

El detalle de los partidos de octavos de final, con canchas, horarios y árbitros es el siguiente:

Sábado 23

Cancha de Huracán Corrientes: 14.00 Cambá Cuá vs. Mandiyú (Adrián Sosa) y 16.00 Huracán vs. Sportivo (Nicolás Rodríguez).

Cancha de Lipton: 14.00 Talleres vs. Quilmes (Gerardo Martínez Sandoval) y 16.00 Independiente vs. Mburucuyá (Sebastián Azcona).

Cancha de Sportivo: 14.00 Curupay vs. Sacachispas (Néstor Frank) y 16.00 Deportivo Empedrado vs. Boca Unidos (Nicolás Sosa).

Cancha de Boca Unidos (auxiliar 2): 15.00 Doctor Montaña vs. Alumni (Ezequiel Sena).

Miércoles 27

Cancha de Lipton: 15.00 Lipton vs. Ferroviario (Sandro Benítez).