Los equipos correntinos buscan romper la hegemonía de Curne

El Torneo Regional NEA de rugby se pondrá en marcha este fin de semana con los equipos correntinos buscando romper la hegemonía de Curne en la primera división en el último lustro.

El conjunto universitario es campeón desde la temporada 2019, recordando que en los años 2020 y 2021 no se concretó el certamen regional.

El reciente campeón del Torneo Local de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne), Taraguy debutará este sábado cuando reciba desde las 16 horas a Aguará de Formosa con el arbitraje de Joaquín Romero.

El conjunto cuervo se impuso de manera invicta en el certamen clasificatorio. En la penúltima fecha superó a Curne y eso alimenta la ilusión de quedarse con el Regional como lo hizo en el 2018.

Por su parte, Aranduroga se trasladó hasta Asunción para su debut. A partir de las 15.15 horas con el arbitraje de Sergio Alvarenga, enfrentará a Curda que clasificó al Regional por ser sub campeón en su país durante el 2025. El equipo cebra apuesta a la renovación pero quiere ser protagonista en la competencia de primera.

El defensor del título en el Regional NEA, Curne será lcoal de Sixty. El cotejo comenzará a las 16 hs. y Federico Solarí será el árbitro.

Curne, que también compite en el Torneo del Interior A, comenzó un proceo de renovación en su plantel pero se espera que algunos experimentados se sumen para el Regional y así ir en búsqueda de la sexta corona consecutiva.

El otro cotejo sabatino será el que protagonizarán San José y Regatas Resistencia. El partido se desarrollará en Asunción, dará inicio a las 16 y contará con el arbitraje de César Medina.

El debut de San Patricio quedó para el domingo 24 cuando será local de Capri de Posadas. El partido se programó desde las 16 con Cristian Cabrera en la función de árbitro.

En forma paralela se jugará el Regional NEA en la categoría Intermedia pero sin los equipos paraguayos. Los equipos de esta división seguirán a la primera y los partidos de este fin de semana comenzarán a las 14.

Formato

Para el 2026, el Regional NEA cambió su formato. Se jugará a dos ruedas. En la primera los 10 equipos se medirán todos contra todos. Los dos últimos pasarán a jugar el Ascenso y los restantes 8 disputarán una segunda ronda.

Una vez que concluyan las 16 fechas, los cuatro primeros pasarán a las semifinales.

El certamen de Ascenso comenzará con la segunda ronda de la Zona Campeonato. A los dos que lleguen de la categoría superior se sumarán 6 equipos: 2 de Urne, 2 de Formosa y 2 de Misiones.