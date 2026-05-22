Celina Novatti trabaja con la selección Argentina rumbo a la AmeriCup U18

La selección Argentina U18 femenina, con la presencia de la correntina Celina Novatti, comenzó la recta final de su preparación para afrontar la AmeriCup de la categoría, certamen a disputarse del 9 al 15 de junio en el Centro de Convenciones Inforum de Irapuato, México, y donde estarán en juego cuatro plazas para el Mundial U19 2027.

El equipo nacional dio inicio a una concentración en Rosario el último jueves. En esa ciudad estará hasta el 30 y continuará hasta el 6 de junio en el CeNARD, antes de emprender el viaje al torneo continental.

La nómina para esta cuarta etapa está integrada por: Delfina Alves, Matilda Campo, Francisca Canello, Santina Cherot, Sofía González, Sol Lemesoff, Sofía Lombardero, Florencia Losada, Celina Novatti, Sofía Novoa, Venetia Oliva, Serena Ricciardi, Isabella Roldán, Renata Scordo y Victoria Sironi.

Novatti viene de participar en la Liga Femenina de primera división con Hindú Club de Córdoba donde disputó 18 partidos con un promedio de 9.1 puntos en 26,5 minutos de juego.

La joven correntina fue superando las diferentes concentraciones que se realizaron durante el año hasta llegar a esta última, camino a la AmeriCup U18.

De acuerdo al sorteo, el plantel argentino integrará el Grupo B junto a Paraguay, Estados Unidos y el país anfitrión. Por su parte, el Grupo A estará compuesto por Canadá, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico, en un cuadro que reúne a representantes del Campeonato Sudámericano, del Campeonato Centrobasket, más la participación de Estados Unidos y Canadá.

El torneo contará con un formato de competencia renovado. Tras una fase inicial de tres partidos por equipo, los líderes de cada grupo avanzarán directamente a las semifinales, mientras que los cuartos participarán de la reclasificación por los puestos del 5° al 8°. Por su parte, los segundos se enfrentarán a los terceros del grupo opuesto en una instancia eliminatoria, con los ganadores completando las llaves de semifinales. Los perdedores se sumarán a la reclasificación.

Además, los cuatro mejores equipos del certamen obtendrán su clasificación a la Copa del Mundo U19 del próximo año.