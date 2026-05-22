El seleccionado de la Urne M17 se prueba en Paraná

El Seleccionado Juvenil Menores de 17 de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) inicia su etapa de preparación con vistas al objetivo principal: Campeonato Argentino.

Tras el quinto puesto logrado el año pasado en la zona ascenso el equipo renueva sus expectativas sumando competencia de alto nivel.

El primer paso para el equipo que dirige Genaro Carrió será este sábado en el Club Tilcara de Paraná, Entre Ríos, donde Nordeste disputará un cuadrangular frente a seleccionados de la Región Litoral. A las 10.30 se medirá frente a Rosario, a las 11.30 lo hará contra Santa Fe y a las 12.30 será el turno de medirse frente al local.

Por la tarde, la delegación de la Urne presenciará el encuentro entre Capibaras XV y Selknam de Chile en cancha del Club Paraná Rowing por la fecha 12 del Super Rugby Américas.

Tras el regreso a nuestra región, la puesta a punto del plantel entrará a una nueva etapa de testeos para sus jugadores. La siguiente prueba para el seleccionado será durante el sábado 25 de julio en la Copa Madre de Ciudades. En el marco de las celebraciones por el 473° Aniversario de la fundación de Santiago del Estero, el equipo de la Urne enfrentará a los seleccionados de Tucumán, Salta y Santiago.

El Argentino de la categoría dará su puntapié inicial el sábado 22 de agosto. Nordeste milita en la división Ascenso.

Correntinos convocados

Los jugadores de los equipos correntinos convocados para integrar la selección de Nordeste que viajó a Paraná son:

Aranduroga: Julián Miño, Gonzalo Insaurralde, Jeremías Alcaraz, Francisco Luxen, Francisco Auchter, Juan Avanza, Máximo Jara, Agustín Beber, Juan Moreyra, Diego Corrales, Felipe Arnica, Ignacio Gándara, Joaquín Cocomarola, Ilario de Belaustegui, Justo Taboada y Salvador García.

San Patricio: Ezequiel Lencina, Pedro Urbina y Franccesco Navas.

Taraguy: Juan Verlik, Pedro Pared, Francisco Velar, Evaristo Relats, Bautista Vallejos y Lisando Pirgaine.