“El objetivo es que los chicos lleguen a ser jugadores profesionales”

El Club de Regatas Corrientes logró por primera vez consagrarse campeón de la Liga Próximo, el certamen U21 de jóvenes talentos que se juega en paralelo a la Liga Nacional. Lo hizo en el Final Four disputado en Formosa donde venció a Obras Basket en la semi y a Instituto de Córdoba en la Final.

El equipo comandado por Diego Checenelli tuvo una temporada cargada de complicaciones por no tener estadio propio para jugar ni para entrenar, y, sin embargo, el elenco Remero logró hacerse fuerte ante las circunstancias adversas y pudo coronarse.

“Tengo sensaciones hermosas. Coronar este proceso con este grupo de chicos comprometidos con el trabajo de todos los días, verlos crecer, madurar y finalizarlo con este torneo que lo veníamos buscando hace un tiempo me llena de felicidad”, reconoció el entrenador.

“Construimos al equipo entre todos, convencidos de que la única manera de crecer y mejorar es trabajando”, agregó y sentenció que “El principal objetivo que tenemos con los chicos es que puedan llegar a ser jugadores profesionales, y si en ese camino se dan títulos mucho mejor todavía”.

“Este grupo de chicos me representa en cada entrenamiento y partido, en su manera de vivir el básquet, entonces todo es más fácil, es un grupo que será difícil de repetir”, comentó el DT.

“Ellos se dejaron entrenar, hubo compromiso y convencimiento del mensaje. Todos son importantes, todos se sienten parte del logro y verlos llorar de felicidad al lograr el torneo fue una imagen que será difícil de olvidar”, culminó.

El capitán

El capitán del equipo, Benjamín Marcó, resaltó que “esto es lo más lindo. Es una recompensa al sacrificio que hicimos todos”. El correntino contó que “después de cinco temporadas en la competencia y tres Final Four, se me dio ahora, en mi último año, y estoy super contento”.

“Con los de Corrientes, Bender, Ferreyra, Ledesma, Sanz Pierlorenzi, y los más chicos, venimos jugando hace mucho tiempo juntos, nos conocemos desde chicos. Se sumaron Ferraro unos años antes, y el año pasado Ortega y Lezcano, que son muy buenas personas y grandes jugadores, y nos ayudaron un montón”.

“Este año por suerte se dio a la inversa del año pasado. Porque en la temporada anterior le habíamos ganado a Obras las dos veces de fase regular y después nos ganaron en la semifinal. Ahora habíamos perdido las dos veces con Obras e Instituto, pero pudimos ganarles el partido más importante”, cerró Marcó.

Destacado

El jugador más valioso del Final Four fue el tucumano Exequiel Lezcano. “Detrás de esta copa hay muchísimas horas de entrenamiento, viajes, dejar de lado cosas y un esfuerzo de todo el plantel, el cuerpo técnico y la gente del club que nos apoya día a día”.

“Salir campeón es una locura, un sueño cumplido. Este grupo se merecía terminar así por la unión y la entrega que tuvimos desde el primer partido”, resaltó.

“En lo personal, obviamente estoy muy contento y es un mimo enorme recibir el premio de MVP. Es lindo ver que el trabajo da sus frutos, pero también sé que este premio no lo conseguiría sin este equipo atrás. Si me tocó destacar, fue porque mis compañeros me dieron la confianza y el cuerpo técnico confió en mi juego. Lo que más me importa es haber aportado para que el club y este equipo pueda ser campeón”, relató sobre el reconocimiento personal que recibió.

Experiencia

“Siento una sensación de tranquilidad, por lo menos en lo personal. Creo que gran parte del equipo y Diego, que somos los que venimos juntos hace muchos años, sentimos lo mismo. Veníamos de quedarnos en las puertas de una final la temporada pasada y años anteriores también. Este era el torneo para coronar todo el laburo que se hizo en estos 4 años, y se logró”, comentó Franciso Ferraro, uno de los chicos que ya sumó minutos en la Liga Nacional.

En tanto que el pivota Ignacio Ortega, otro jugador con muchos minutos en la Liga Nacional, relató: “Es para sacarse el sombrero lo que se logró por las circunstancias que vivió el club. Diego teniendo que organizar los entrenamientos todo el tiempo, los chicos también pusieron muchas ganas a pesar de las circunstancias y se armó un grupo que tenía la cabeza dura, que por ejemplo tenía que entrenar duro a las 10 de la noche y no tenían problema en nada. Y eso se terminó viendo en la final”.

“Ya son dos años desde que me fui de mi casa, y vine con la intención de ir creciendo deportivamente. Creo que este año me tocó aprender muchísimo, y poder terminarlo de esta manera, con este título es algo increíble. El equipo, el cuerpo técnico y el club se lo merecen por el excelente trabajo que hacen”, dijo el cordobés.