Racing quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras empatar con Caracas

Racing quedó eliminado de la Copa Sudamericana al empatar este jueves frente a Caracas en condición de local. El encuentro, correspondiente a la quinta fecha del Grupo E, finalizó 2 a 2 en el Cilindro de Avellaneda.

El conjunto venezolano sorprendió al abrir el marcador rápidamente tras un gol en contra convertido por el defensor Gabriel Rojas. A pesar del golpe inicial, los dirigidos por Gustavo Costas reaccionaron y lograron revertir el resultado durante el primer tiempo. Gastón Martirena firmó la igualdad y luego Adrián "Maravilla" Martínez anotó la ventaja transitoria mediante un penal muy discutido.

Un cierre polémico

En el complemento, la polémica volvió a adueñarse de la noche de Avellaneda. El futbolista de Caracas, Irving Gudiño, estableció el empate definitivo tras una jugada que generó fuertes reclamos en el local, ya que se pidió falta en el error del arquero Matías Tagliamonte. La paridad sentenció la suerte de Racing, que jugará la última jornada de la fase de grupos sin posibilidades de avanzar.