Un arquero correntino agredió a un rival y el jugador terminó hospitalizado

El arquero correntino Agustín Terré y actualmente jugador de Andino, quedó en el centro de la polémica tras protagonizar un episodio de violencia durante un encuentro correspondiente a la Liga Riojana de Fútbol.

El hecho ocurrió sobre el final del partido, cuando por circunstancias que aún no fueron precisadas, Terré habría golpeado con una trompada al futbolista de Club Riojano, Luciano Molina, y posteriormente le habría pisado la cabeza.

Producto de la agresión, Molina debió ser trasladado a un hospital para recibir atención médica y realizarse estudios correspondientes.

Según trascendió, ninguno de los árbitros advirtió la situación en el momento del incidente, por lo que no habría existido intervención inmediata dentro del campo de juego.

El jugador agredido ya recibió el alta médica, aunque permanece bajo observación tras las evaluaciones realizadas por profesionales de salud.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si habrá sanciones deportivas o medidas disciplinarias vinculadas al episodio ocurrido durante el encuentro.