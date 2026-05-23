Franco Colapinto quedó 9° en la sprint del Gran Premio de Canadá: "Casi un punto"

Franco Colapinto cerró una destacada actuación en la sprint del Gran Premio de Canadá al finalizar 9° en el Circuito Gilles Villeneuve. El argentino de Alpine largó desde el puesto 13 y estuvo muy cerca de ingresar en la zona de puntos.

Luego de la carrera, Colapinto reconoció su satisfacción por el rendimiento del auto, aunque admitió cierta bronca por quedar a un lugar de sumar. “Casi un punto, me da un poco de bronca, pero fue una buena carrera”, expresó tras la competencia.

El piloto argentino señaló que el equipo mostró un ritmo competitivo durante toda la prueba. Además, explicó que utilizó neumáticos medios usados, mientras varios rivales contaban con compuestos nuevos.

Colapinto también valoró la remontada conseguida en una pista compleja como la de Montreal. “Quedar novenos largando 13 acá estuvo bastante bien”, afirmó en declaraciones posteriores a la Sprint.

Un fin de semana complicado

La actividad en Canadá comenzó con dificultades para el joven de 22 años. Un problema eléctrico en el Alpine le impidió completar con normalidad la práctica libre del viernes y condicionó su preparación para la clasificación.

El equipo debió reemplazar la batería del monoplaza y realizar ajustes de último momento para que pudiera salir a pista. “Fue un día largo, sin vueltas. No fue lo ideal”, reconoció el argentino.

Pese a ese contexto, Colapinto logró clasificarse 13°, apenas a una décima de avanzar a la SQ3. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, tuvo una jornada más complicada y terminó en el fondo del clasificador.

La remontada en Montreal

En la sprint, Colapinto mostró nuevamente una buena largada y ganó posiciones desde el inicio. Superó a Gabriel Bortoleto y luego dejó atrás a Nico Hülkenberg con una maniobra destacada.

Más adelante, aprovechó inconvenientes en el Red Bull de Isack Hadjar y también adelantó al Williams de Carlos Sainz. Con esas maniobras, consolidó el noveno lugar y comenzó la persecución sobre Arvid Lindblad, último piloto en zona de puntos.

Aunque logró reducir la diferencia en las vueltas finales, el desgaste de sus neumáticos medios complicó el cierre de la carrera. Finalmente, cruzó la bandera a cuadros a 1,9 segundos del piloto de Racing Bulls.

Al final, cruzó la meta a 1,9 segundos de Lindblad. La actividad en el Circuito Gilles Villeneuve seguirá este sábado desde las 17:00 (hora argentina) con la clasificación, y la carrera principal se correrá el domingo a las 17:00, a 70 vueltas.