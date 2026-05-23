¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:
PUBLICIDAD
Sorpresa

Gustavo Costas dejó de ser el DT de Racing: Milito decidió que no siga en la Academia

Concluye uno de los ciclos más exitosos de los últimos tiempos en la institución de Avellaneda.

Por El Litoral

Sabado, 23 de mayo de 2026 a las 18:39

Gustavo Costas dejó de ser el director técnico de Racing. Este sábado a la mañana, Diego Milito decidió despedirlo. La eliminación en la Copa Sudamericana fue clave. Y muy a pesar de que en diciembre le firmó un contrato hasta el final de su mandato, el presidente tomó la decisión de concluir con un ciclo que había sido exitoso por dos títulos internacionales, pero que este semestre no cumplió ninguno de los objetivos.

El último ciclo de Costas en la Academia, el club de su vida, se extendió por 134 partidos. En ese lapso consiguió 70 triunfos, 25 empates y 39 derrotas.

EN DESARROLLO

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS
PUBLICIDAD

Últimas noticias
PUBLICIDAD