San Lorenzo sumó una nueva derrota en Posadas

Posadas se presenta como una ciudad inexpugnable para San Lorenzo de Monte Caseros en la temporada 2026 de la Liga Federal de básquetbol.

El viernes, el equipo del interior de la provincia de Corrientes perdió en su visita a Capri 71 a 58 y acumula tres juegos sin poder ganar fuera de su ciudad.

Marcos González fue la gran figura de la noche con 25 puntos, mientras que Gonzalo Gerez aportó 19 unidades para el conjunto correntino.

Capri volvió a festejar luego de seis caídas consecutivas en la Liga Federal. El conjunto misionero mostró carácter en el tramo final del encuentro y encontró respuestas ofensivas en sus principales referentes para quedarse con un triunfo clave.El Azzurro tuvo un buen arranque gracias a la circulación de balón que propuso en ataque y a la presencia de Azúcar en la pintura. Con el correr de los minutos, la visita se acomodó en el partido con las apariciones de Solís y Samaniego, logrando emparejar las acciones. El primer parcial quedó 16-15 en favor del local.

En el segundo cuarto, Djenderedjian y Pettinaroli se mostraron como las principales vías de gol de Capri, mientras que San Lorenzo estuvo impreciso en sus ofensivas y dependió en gran parte de lo que pudiera generar Cutrona ante la intensa defensa del dueño de casa. Así, el elenco misionero se fue al descanso largo arriba por 29-24.

Tras el regreso de los vestuarios, a ambos equipos les costó volver a encontrar ritmo y efectividad en ataque. González continuó liderando la ofensiva del Tricolor, aunque la defensa local se mostró algo endeble y le permitió a Gerez y Solís tomar lanzamientos cómodos para que San Lorenzo se mantuviera en juego. La paridad se adueñó del desarrollo y eso se reflejó en el marcador, ya que el parcial se cerró igualado en 42.

En los últimos minutos, el Santo logró pasar al frente de la mano de Solís. Sin embargo, allí apareció la mejor versión de Capri, con González, Djenderedjian y Pettinaroli como estandartes para inclinar definitivamente el juego a favor del local.

Con este triunfo, CAPRI acumula seis victorias y diez derrotas y ya piensa en el próximo compromiso, cuando reciba el martes a Cultural de Santa Sylvina en otro duelo clave pensando en evitar el Play-In. Por su parte, San Lorenzo volverá a presentarse también frente a Cultural, aunque lo hará el jueves 28 de mayo en condición de visitante.

San Lorenzo, que está tercero en la Conferencia NEA con 10 triunfos y 6 derrotas, cerrará la fase regular el sábado 30 cuando reciba a Hércules de Charata.

En este mismo grupo está Córdoba de Corrientes que marcha en la última ubicación con 3 triunfos y 13 derrotas. El conjunto capitalino cerrará la primera etapa del certamen nacional jugando en Posadas. El viernes 29 visitará a Tokio y al día siguiente hará lo propico con Capri.