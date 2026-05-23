Racing despidió a Gustavo Costas

La dirigencia de Racing tomó la decisión de rescindir el vínculo con Gustavo Costas como entrenador del primer equipo tras casi dos años en el cargo.

La dirigencia encabezada por el presidente Diego Milito tomó esta determinación debido al desgaste que se produjo en los últimos meses entre el equipo y el cuerpo técnico y por el pésimo semestre donde quedó tempranamente eliminado del Torneo Apertura y de la Copa Sudamericana.

Pese a los dos partidos por delante antes del parate y la práctica de esta mañana sin indicios del desenlace, el mismo presidente Diego Milito le comunicó al entrenador su decisión.