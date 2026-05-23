San Martín ganó y encamina su clasificación a la Copa Palacio

Cuando restan tres fechas para concluir el torneo Pretemporada de primera división en el básquetbol capitalino, San Martín se mantiene como único puntero y se encamina a lograr un lugar en la Copa Palacio.

Durante la semana se disputó la octava fecha, San Martín superó a Hércules 76 a 60 y mantiene un punto sobre sus cinco inmediatos perseguidores. El triunfo de San Martín se encaminó en el segundo cuarto cuando metió un parcial de 31 a 18. Los principales goleadores en el equipo ganador fueron Dante Saettone con 16 puntos y Tadeo Lephitzborde con 14. En el equipo del barrio Libertad se destacó Tobías Zambón con 25 puntos.

La lucha por quedar entre los cuatro primeros está apasionante. Los cinco equipos que están en el segundo puesto ganaron sus respectivos encuentros.

Pingüinos aguantó la reacción de Juventus en el último cuarto donde el Granate se impuso 22 a 13 para llevarse la victoria 69 a 60 y quedar como uno de los escoltas. Lucas Estigarribia con 18 puntos y Gastón Lecca con 13 fueron los principales anotadores en el equipo de la banda negra, mientras que Giulliano Depiaggio con 12 y Martín Piñero con 11 se destacaron en Juventus.

Además, Córdoba volvió al triunfo, le ganó sin problemas a Don Bosco 96 a 52 y se mantiene en el lote de perseguidores del único líder. Juan Cruz Rinaldi con 18 puntos y Natalio Montti con 16 fueron los referentes en la ofensiva de Córdoba, mientras que Maximiliano Redruello con 10 lo fue en el elenco colegial.

Alan Ledesma con 25 puntos, comandó el triunfo de Regatas sobre El Tala 84 a 75 que sigue como inmediato perseguidor de San Martín.

En tanto que la goleada de la fecha se la propinó Colón a Malvinas 1536 Viviendas al imponerse 111 a 28. Los máximos goleadores en el vencedor resultaron Cristián Ojeda con 28 puntos y Gonzalo Balbis con 19, mientras que por el lado del equipo de “las mil” resultó Alejandro Rea Acampo con 9.

Por su parte, la producción del segundo cuarto (se impuso 21 a 11) le permitió a Alvear encausar el partido y vencer a Sportivo 74 a 66 para también ser escolta. Ariel Romero con 20 puntos fue el goleador de Alvear y en el albiverde lo fue Iván Espinoza con 28.

Así se ubican

Cumplidas 8 de las 11 fechas del certamen, las posiciones quedaron de la siguiente manera: San Martín 15 puntos, Alvear, Colón, Córdoba, Pingüinos y Regatas 14, Hércules 13, El Tala 11, Don Bosco, Juventus y Sportivo 9 y Malvinas 1536 Viviendas 8.

Una vez que concluya el torneo de Pretemporada (11 fechas), los cuatro primeros equipos disputarán la Copa Palacio y los ubicados del 5º al 8º lugar jugarán la Copa Fabián Sosa.

Lo que viene

La novena fecha del Torneo de Pretemporada se presenta atrapante porque habrá choques entre los equipos que están en la parte alta de la tabla.

Los cruces previsos son:

San Martín vs. El Tala

Alvear vs. Regatas

1536 Viviendas vs. Sportivo

Pingüinos vs. Colón

Don Bosco vs. Juventus

Hércules vs. Córdoba