Krujoski fue quinto en la primera final en San Jorge

Humberto Krujoski logró revertir un mal inicio de jornada y cerró con un quinto puesto la primera final de la quinta fecha del campeonato 2026 del Turismo Carretera 2000 en el autódromo “Parque de la Velocidad” en San Jorge, Santa Fe.

El correntino sufrió problemas técnicos en su Renault Fluence que prepara el ACRA Ambrogio Racing, quedó relegado en la práctica matutina y apenas pudo realizar un giro en la clasificación.

Krujoski largó último la primera final del fin de semana y logró trepar hasta el quinto puesto para llegar con un mayor optimismo a la carrera (segunda final de la fecha) de este domingo.

Su compañero de equipo, Juan Ignacio Concina, a bordo del Renault Fluence, tuvo su bautismo triunfal en la categoría. El rosarino ganó cerca de su tierra natal y se suma a la lista de triunfadores en la corta vida de la categoría.

Concina partió tercero, por detrás de Camilo Echavarría (Honda Civic) y Mario Valle (Honda Civic), pero nunca se alejó del “tren” de arriba. Pero tanto el neuquino como el chubutense reportaron problemas mecánicos y, sorpresivamente, se retrasaron, por lo que el piloto del Ambrogio Racing saltó a la punta y no la soltó más. Los embates de un veloz “Josito” Di Palma no fueron suficientes para doblegarlo.

El de Arrecifes, a bordo del Citroën C4 Lounge atendido por el Aimar Motorsport, finalizó segundo y partirá junto al ganador en la primera fila de la final dominical, a 17 giros. Sumó puntos importantes para el campeonato, que lo encuentra tercero, desplazando de ese lugar al correntino Krujoski.

Tercero llegó Lucas Bodanowicz, con el Renault Fluence del equipo Ambrogio: el fin de semana comenzó complicado para el chaqueño, que no pudo clasificar por la rotura del motor y debió largar desde boxes. Sin embargo, fue remontando y en una linda lucha con Bernardo Llaver, el “poleman”, prevaleció y logró un podio que lo acomoda para la carrera de este domingo.

La segunda final del fin de semana será este domingo a partir de las 14.30.