Triunfos de Aranduroga y Taraguy en el inicio del Regional

El torneo Regional NEA 2026 de rugby se puso en marcha con triunfos de los equipos correntinos.

Taraguy se impuso como local y Aranduroga logró una buena victoria en su visita a Asunción. La primera fecha se completará este domingo con la presentación de San Patricio en la capital correntina.

Taraguy, reciente ganador del Torneo Local de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne), no tuvo mayores problemas para vencer a Aguará de Formosa 69 a 24. El partido que se jugó en la cancha Nº 2 del conjunto cuervo, mostró al local con una amplia superioridad de principio a fin



El debut de Aranduroga fue con un triunfo importante. En Asunción, soportó la reacción de Curda y se quedó con la victoria 29 a 24. El equipo correntino llegó adelantarse 29 a 10, después bajó su rendimiento, el equipo paraguayo descontó pero no pudo dar vuelta el marcador.

Curne, campeón de las últimas cinco ediciones del Regional, le ganó como local a Sixty 34 a 16, mientras que Regatas Resistencia perdió en su visita a San José de Asunción por un ajustado 32 a 29.

La primera fecha se completará este domingo con el encuentro que disputará en Corrientes, San Patricio y Capri de Posadas. El encuentro dará inicio a las 16 y contará con el arbitraje de Cristian Cabrera.

Segunda fecha

La segunda fecha del Regional NEA, prevista para el 6 y 7 de junio, contempla estos encuentros: San José vs. Taraguy, Curda vs. Curne, Aranduroga vs. San Patricio, Regatas vs. Aguará y Sixty vs. Capri.