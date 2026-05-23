Curiosidades mundialistas

Túnez, el primero

El viernes 2 de julio de 1978 es una fecha histórica para el fútbol africano, porque Túnez consiguió el primer triunfo de un equipo de ese continente en un Mundial. Fue en el torneo organizado por Argentina cuando derrotó 3-1 a México en un partido disputado en Rosario. El ganador se mostró fuerte y contundente, integraba el grupo con Alemania Federal y Polonia además de los mexicanos. México y Túnez quedaron eliminados. Los africanos perdieron 1-0 con los polacos y 6-0 con los alemanes, debiendo regresar rápidamente a su país, pero con el triunfo ante México, entraron en la historia del fútbol de Africa.

Un visionario

El técnico de Perú en el Mundial 78 que se jugó en la Argentina, Marcos Calderón, se puede decir que fue un “visionario” porque muy confiado en su equipo sostuvo que “no sé por qué, pero tengo plena confianza que le vamos a ganar a Argentina, tengo el firme presentimiento que así será”. Pero la realidad dijo otra cosa porque horas después Argentina goleaba 6-0 a los peruanos para de esta manera pasar a la final.

Invicto, pero afuera

Un hecho curioso y a la vez llamativo ocurrió en el mundial de Alemania 2006, cuando Argentina perdió por penales 4-2 ante el local, en cuartos de final. Habían terminado igualados 1-1 en el tiempo reglamentario, por lo que debieron ir a la definición por tiros desde el punto del penal, donde finalmente se impusieron los alemanes. Argentina terminó invicta, ya que en tiempo reglamentario nadie le ganó, pero quedó afuera por los penales.

Argentina, con todo

A lo largo de todos los mundiales disputados hasta ahora, Argentina se clasificó campeón en tres oportunidades: Argentina 78, México 86 y Qatar 2022 y sub campeón en dos oportunidades: 1930 en Uruguay y 1990 en Italia. En 1930 perdió la final 4-2 contra los locales y en Italia 1990 perdió 1-0 contra Alemania.

La peor actuación

De todos los mundiales disputados por Argentina, la peor actuación que tuvo fue la de Suecia 1958, cuando fue eliminada y goleada por Checoslovaquia 6-1. En el mundial que se viene, tiene la oportunidad de revalidar pergaminos y competir por el cuarto torneo mundial.

Prohibición

En el Mundial Corea-Japón del 2002, el presidente de la FIFA Joseph Blatter, le pidió expresamente al vicepresidente de Corea del Sur, que se prohibiera la venta de carne de perro para el consumo humano. Sobre todo por la imagen que se daba a los numerosos turistas de todo el mundo que visitaban esta región para el mundial.

La verdadera copa

Desde el mundial que se disputó en Alemania 74, a cada equipo que se consagra campeón se le entrega una réplica de la copa que reemplazó a la Jules Rimet, que entró en juego desde 1974. La misma es bañada de plata y oro. La superficie de la base permite anotar los nombres de 17 campeones, por lo que el último espacio será utilizado recién en el año 2038. Hay todavía bastante tiempo para ir pensando en otra copa que reemplace a la que está actualmente en juego.

Cruzar el Atlántico

El 21 de mayo de 1904 nació la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) con un objetivo que entusiasmaba: crear una gran competición internacional. No fue fácil lograrlo porque se temía que debilitara la popularidad de los Juegos Olímpicos, donde Uruguay se había consagrado campeón en 1924 y 1928. El entusiasmo que provocó el primer mundial, encontró otros obstáculos cuando llegó el momento de emprender la aventura. Si bien cruzar el Atlántico en 1930 no podía considerarse épico, el viaje era largo y económicamente costoso. Por eso solo viajaron cuatro selecciones europeas y faltaron a la cita equipos poderosos con España, Italia e Inglaterra.

