Belgrano le dio vuelta el resultado a River y se coronó campeón

Belgrano, que estuvo dos veces abajo en el marcador, le ganó a River Plate 3 a 2 y se coronó campeón del torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.

El Pirata se impuso en el Estadio Mario Alberto Kempes y alzó el título por primera vez. Facundo Colidio y Tomás Galván anotaron para el Millonario pero Leonardo Morales y un doblete de Uvita Fernández, en la parte final del partido, sentenciaron la agónica remontada del elenco de Ricardo Zielinski.

River Plate había abierto el marcador dos veces y se encaminaba hacia su 39° título de Primera División antes de que el Pirata lo borrara del mapa en una ráfaga final: un polémico penal revisado por el VAR, la expulsión del Chacho Coudet y una remontada consumada en los últimos cinco minutos del segundo tiempo condimentaron una final histórica.

El Millonario empezó ganando con el gol de Colidio a los 18 minutos de juego pero Morales lo empató a los 26 minutos. En el complemento, Galván le dio la ventaja a River a los 14 minutos pero, a los 40 y 43, el delantero Fernández empató y dio vuelta el partido.

Con este resultado, el equipo de Ricardo Zielinski se consagró campeón del fútbol argentino por primera vez en su historia y se transforma en el primer campeón de liga de Córdoba, el segundo a nivel nacional tras la Supercopa Internacional que conquistó Talleres en 2025, también ante River.

La final tuvo el condimento adicional del historial entre ambos. El antecedente más recordado data del 26 de junio de 2011, cuando Belgrano, también con Zielinski en el banco, empató 1-1 en el Monumental y consumó el descenso de River a la B Nacional. Quince años después, el Pirata volvió a Córdoba para escribir otro capítulo frente al Millonario en una instancia decisiva. Franco Vázquez, autor de la asistencia del gol del título, fue el único jugador del plantel actual de Belgrano que estuvo dentro de la cancha en aquella histórica Promoción.

Con el campeonato, el club del barrio Alberdi aseguró su clasificación directa a la Copa Libertadores 2027 y un lugar en el Trofeo de Campeones 2026.

El equipo de Eduardo Coudet sufrió un duro golpe en el final del semestre, en la previa de lo que será la última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana ante Blooming de Bolivia, el miércoles en el estadio Monumental.