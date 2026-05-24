Alfa se quedó con la XX° Regata Corrientes – Empedrado

Con la participación de una veintena de embarcaciones se realizó la tradicional regata aguas abajo en homenaje a “Ramón Tole Arbus”. El velero de la familia Montiel, Alfa, se quedó con la Copa Challenger en una regata de más de 5 horas de excelente navegación.

El sábado por la mañana, con presencia del viento en la zona de la playa Arazaty, la comisión de regata, dispuso la largada de la prueba con destino a Empedrado. El viento fue cambiante, pero cuando se hizo presente, ofreció grandes alternativas a los protagonistas. Generando modificaciones entre los líderes y candidatos.

Pasadas las 16.30, los veleros, con las barrancas de Empedrado de fondo, comenzaron a arribar a la zona de llegada, marcada por los hermanos Mercantti, en la zona del camping municipal de la “Perla del Paraná”.

La prueba formó parte de los festejos por los 200 años del aniversario de Empedrado. Luego del arribo de todas las embarcaciones, la flota compartió una excelente recepción en el Hotel Tramonto, disfrutando de un paisaje maravilloso y un atardecer único

La entrega de premios se realizó en una cena de camaradería, con la presencia del intendente de la localidad, Fernando Echeverría, quien junto a las autoridades del Yacht Club y la sra. de Ramón Arbues, hicieron la entrega de premios especiales, sorteos y las distinciones a los diferentes ganadores de las series y al gran ganador de la regata.

Para esta prueba el YCC, contó con el apoyo y participación de veleros y tripulares de los clubes de la zona, como ser del Chaco Yacht Club, Club de Regatas Corrientes, además del acompañamiento de la Prefectura Naval Argentina.

Clasificación

Serie A: 1°) Sirocco; 2°) Sadhana; 3°) Soleil; 4°) Bical; 5°) Taquicardia; 6°) Whisper; 7°) Karma; 8°) Novara II; 9°) Haktiva; 10°) Saravh.

Serie B: 1°) Omega; 2°) Clericó; 3°) Tovarich; 4°) Tekorí; 5°) Iyatek; 6°) Porfiado; 7°) Paciencia; 8° Para que más.

Serie C: 1°) Alfa

