Boca Unidos comienza la segunda rueda en Salta

Con la necesidad de sumar tres puntos para quedar distanciado de la zona de clasificación y alejar versiones en torno a la relación del cuerpo técnico - plantel, Boca Unidos se presentará este lunes en La Banda, Santiago del Estero. En el marco de la décima fecha, primera de las revanchas, el aurirrojo visitará a Sarmiento en el Estadio Ciudad de La Banda. El partido dará inicio a las 16 con el arbitraje de Ramón Guaymas.

Boca Unidos (9 puntos) cerró la primera rueda en el séptimo lugar de la zona 2 y está a cinco unidades de la zona de clasificación. En lo que va de la temporada no pudo ganar como visitante (3 empates y 1 derrota) y necesita cortar esa racha para acortar la brecha con los cuartos (Juventud Antoniana y San Martín).

En el medio del viaje a Santiago del Estero se confirmó el alejamiento de José Chamot de Boca Unidos. El exjugador de la Selección Argentina llegó a Corrientes hace poco más de cuatro meses y de común acuerdo con la dirigencia decidió dar un paso la costado.

“De común acuerdo con José Chamot respetamos la decisión de finalizar esta etapa en la Dirección Deportiva de nuestra institución”, dice el comunicado que dio a conocer Boca Unidos.

“Razones familiares que comprendemos nos alejará del querido "Flaco". De nuestra parte le deseamos una pronta solución. Tomamos con responsabilidad su mensaje de unión y trabajo por el bien de Boca Unidos. ¡Muchas gracias por todo y hasta pronto!”, finaliza el comunicado.

Respecto al plantel que viajó a Santiago del Estero, el DT Lucas Batistuta no incluyó en la lista de convocados a Cristian Chávez. El delantero llegó como una de las contrataciones estelares de la temporada. Jugó tres partidos y una lesión lo alejó de las canchas, sin embargo se recuperó y pese a trabajar a la par de sus compañeros no es tenido en cuenta por el cuerpo técnico.

Durante la primera rueda, Boca Unidos venció a Sarmiento de La Banda en Corrientes 3 a 1. El equipo bandeño comparte la última ubicación del grupo junto a Sarmiento de Resistencia con 6 puntos cada uno.

El resto de la fecha

La décima fecha de la zona 2 se puso en marcha el viernes en Salta donde Juventud Antoniana superó a Sarmiento de Resistencia 2 a 0 con goles de Pedro Muné y Jhon Palacios.

Este lunes 25 jugarán: Mitre - Tucumán Central (15.45) y Defensores de Vilelas - San Martín (16.00