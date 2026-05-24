Sorpresa en Corrientes: José Chamot dejó la dirección deportiva de Boca Unidos

La comisión directiva del Club Atlético Boca Unidos oficializó este domingo la salida de José Chamot al frente de la dirección deportiva del plantel profesional.

Según explicaron desde la institución a través de un comunicado oficial, la desvinculación se produjo de común acuerdo y obedeció estrictamente a razones de índole familiar que atraviesa.

Desde el club destacaron su profesionalismo y llamaron a la unidad del pueblo aurirrojo siguiendo el último mensaje del director deportivo.

Una salida de común acuerdo por motivos de fuerza mayor

La noticia de la desvinculación del "Flaco" Chamot sacudió las estructuras del fútbol correntino durante la jornada de este domingo.

A través de una comunicado institucional, las autoridades del club informaron que la interrupción de la etapa técnica se resolvió en excelentes términos y respetando los tiempos del "Flaco".

"De común acuerdo con José Chamot, respetamos la decisión de finalizar esta etapa de la Dirección Deportiva de nuestra institución", expresaron de manera abierta desde el club, aclarando de forma inmediata el trasfondo del alejamiento: "Razones familiares que comprendemos nos alejarán del querido 'Flaco'. De nuestra parte le deseamos una pronta solución".

El agradecimiento de la institución al prestigio internacional

La dirigencia de Boca Unidos no escatimó en elogios para graficar lo que significó el ciclo del exdefensor de la Selección Argentina en el club correntino resaltando tanto sus valores humanos como su estirpe profesional: "Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a José por el apoyo constante durante todo este tiempo. Fue un orgullo haber trabajado con un hombre de bien, profesional y de prestigio internacional".

La comisión directiva remarcó que asumen con total entereza las últimas palabras que Chamot le brindó al grupo y a los dirigentes antes de armar las valijas.

"Tomamos con responsabilidad su mensaje de unión y trabajo por el bien de Boca Unidos", manifestaron, cerrando la misiva oficial con un cálido y esperanzador: "¡Muchas gracias por todo y hasta pronto!".