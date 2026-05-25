Boca Unidos sufrió un duro golpe en La Banda

Un duro golpe recibió Boca Unidos en tierras santiagueñas. Por la décima fecha, primera de las revanchas, el equipo correntino perdió 3 a 0 frente a Sarmiento de La Banda y ahora comparte con su rival el penúltimo lugar en la tabla de posiciones en la zona 2.

El Aurirrojo aguantó el cero en los 45 minutos iniciales por la buena labor de su arquero y la falta de efectividad en los locales. En el complemento, generó algunas situaciones para romper el cero, pero los yerros en el fondo fueron determinantes para la derrota.

Durante el primer tiempo, Sarmiento impuso condiciones y llevó peligró al arco rival. Boca Unidos mostró algunas grietas en el sector defensivo y no cubrió correctamente el sector medio de su área grande. Las buenas intervenciones del arquero Federico Quijano y la falta de puntería de los jugadores locales permitieron el marcador se mantenga en 0.

En el arranque del segundo tiempo, el partido se hizo de ida y vuelta y llegaron las emociones. A los 6 minutos, Boca Unidos tuvo sus mejores opciones para abrir el marcador. Entre Sebastián Acuña y el palo, le ahogaron el grito de gol de Lautaro Mendoza. Casi de inmediato, el arquero local tuvo que esforzarse para enviar al córner un remate de Antonio Medina.

La apertura del marcador se dio a los 15 minutos gracias a un gran tiro libre que ejecutó Israel Roldán desde la media luna del área grande. El conjunto boquense respondió casi de inmediato. Medina lanzó un córner, la peinó de cabeza Ataliva Schweizer pero no llegó Lautaro Ludueña para empujar la pelota al fondo de la red.

Después llegaron dos gruesos errores de Boca Unidos y el local los aprovechó para ampliar la diferencia y definir el pleito. A los 22, Quijano se equivocó en la salida. La pelota le quedó a Gaspar Triverio que habilitó a Roldán para que marque el segundo de su cuenta personal.

A los 30, Ludueña y Schweizer chocaron al querer despejar el balón. Triverio ingresó en solitario al área y cedió la pelota para que Enzo Gutiérrez marque el lapidario 3 a 0.

Para el juego en La Banda, el DT Lucas Batistuta repitió la formación titular que jugó frente a Juventud Antoniana, es decir que Boca Unidos formó con: Federico Quijano; Elías González, Julián Fuyana, Ataliva Schweizer y Lisandro Ramírez; Tiago Villanueva, Lautaro Ludueña, Leandro Gómez y Antonio Medina; Claudio Alonso y Lautaro Mendoza.

Luego ingresaron, en el transcurso del segundo tiempo, Daniel Villalba, Agustín Alfano, Seúl Abecasis, Diego Sánchez Paredes y Martín Ojeda.

En la próxima fecha (11º), Boca Unidos recibirá la visita de Mitre de Posadas, mientras que Sarmiento de La Banda será visitante de Sarmiento de Resistencia.